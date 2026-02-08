Specialistsjuksköterska psykiatri
Moment Hälsa AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Moment Hälsa AB i Stockholm
, Borlänge
, Göteborg
eller i hela Sverige
Moment Psykologi Stockholm söker dig som är specialistsjuksköterska i barn- och ungdomspsykiatri. Lockas du av en verksamhetskultur som kännetecknas av evidensbaserad vård, omtanke, målstyrning och hög grad av kompetensutbyte? Trivs du som bäst i en verksamhet som erbjuder stort inflytande, nära ledarskap och korta beslutsvägar?
Då är Moment arbetsplatsen för dig. Hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation med kunniga engagerade kollegor med fokus på våra patienters bästa.
Om verksamheten
Moment Psykologi Stockholm är en psykologi- och psykiatriverksamhet vars målgrupp är barn, ungdomar och vuxna. Våra uppdragsgivare är offentlig sektor, företag och privatpersoner. Verksamheten bedrivs i en representativ lokal belägen vid Odenplan mitt emot Observatorielunden i Stockholm.
Vår vision är ett samhälle med bättre hälsa där alla får rätt vård i rätt tid. Omtanke, kunskap och generositet genomsyrar verksamheten. Vi har ett unikt team av specialister bestående av psykiatriker, psykologer och sjuksköterska som träffar våra patienter både på mottagningen och digitalt.Publiceringsdatum2026-02-08Om tjänsten
I rollen arbetar du huvudsakligen inom ramen för vår Delphi helhetsmottagning vars målgrupp är försäkringsbolag och privatbetalande patienter. Patienterna du träffar är främst barn och ungdomar samt deras föräldrar men till viss del även vuxna. Som psykiatrisjuksköterska arbetar du nära våra läkare men kommer ha självständiga besök och uppföljningar. Du ingår i ett team med läkare och psykologer.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar och utredningar systematiskt och har 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar.
Vem är du?
Vi söker en psykiatrisjuksköterska med gedigen erfarenhet av barn-och ungdomspsykiatri. Du har gedigen kunskap inom neuropsykiatri, en bred barnpsykiatrisk kompetens och du är nyfiken på att lära dig nytt. Du arbetar självständigt och strukturerat och har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med klientens bästa i fokus.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Moment får du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Hos oss hittar du arbetsglädje, gemenskap, frihet och möjligheter till utveckling. Du kommer att ingå i ett stöttande team som skapar fantastiska resultat - varje dag. Här arbetar du tillsammans med dina kollegor i en kvalitetsfokuserad organisation med snabba beslutsvägar - allt för att du ska kunna göra det du gör bäst.
Våra arbetsvillkor utgår ifrån målstyrning med:
Flexibla arbetstider
Möjligheten att kombinera arbete på plats och via länk
Kompetenspeng varje år
Friskvårdsbidrag
Konkurrenskraftiga villkor
Kollektivavtal
Hos oss har vi dessutom en uppskattad tradition som innebär att du alltid är ledig på din födelsedag!Om företaget
Vi är Moment - en privat vårdgivare som erbjuder specialisttjänster inom psykologi, psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri. Vår målgrupp är offentlig sektor, företag och privatpersoner.
Du hittar våra mottagningar på ett tiotal orter över hela Sverige. Vi genomför även konsultuppdrag på plats hos våra kunder. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Moment grundades 2010 och leds sedan starten värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Bolaget har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger.
Om anställningen
Tjänstgöringsgrad: Timanställning motsvarande ca 20-40%. Fast deltidstjänstgöring kan diskuteras.
Tillträde: enlig överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 22 februari 2026, vi intervjuar löpande så skicka gärna in din ansökan snarast vid intresse för tjänsten! Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191168-1830345". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Moment Hälsa AB
(org.nr 559268-0242), https://jobb.momenthalsa.se
Drottninggatan 99 (visa karta
)
113 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Moment Jobbnummer
9729733