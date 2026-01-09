Specialistsjuksköterska anestesi
2026-01-09
Vi söker dig som vill arbeta som anestesisjuksköterska hos oss.
Vårt erbjudande
Vi har just nu behov av bra personer som vill bidra till att lösa vårt uppdrag med att med hög kvalité och säkerhet operera patienter dygnet runt. Vi är en stabil arbetsgrupp med stor erfarenhet och vi behöver nu hitta ersättare för våra kollegor som ska vara föräldralediga. Därför finns det nu möjlighet att söka långa vikariat hos oss. Oavsett om du är ny eller erfaren så kommer du få individuell introduktion för att senare kunna arbeta självständigt som anestesisjuksköterska hos oss.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.
Anestesi- och intensivvårdskliniken vid Vrinnevisjukhuset söker nu anestesisjuksköterska till vår centraloperationsavdelning. Här arbetar över 100 medarbetare i team kring patienten, med både planerade och akuta operationer dygnet runt.
Du blir en viktig del i att upprätthålla vår höga kvalitet i en verksamhet där samarbete, kompetens och engagemang står i centrum. Vi har inget uttalat sektionsarbete utan vill att alla ska ha en bred kompetens och handlingsberedskap för att klara av jourarbetet. Efter introduktionen kommer att ta hand om både akut verksamhet samt planerade operationer.
Under sommarperioden så bemannar vi även uppvakningsavdelningen på kliniken och du kommer att ingå i den bemanningen.
Arbetsgrupp
Varje dag arbetar du med patienten i fokus tillsammans med operationssjuksköterska, undersköterska samt anestesiläkare och operatörer.
Arbetsgruppen är stabil och det finns enormt mycket erfarenhet inom samtliga yrkeskategorier. Vi vill att man är beredd att bidra till att göra sina kollegor bättre och har därför höga krav på bemötande, kommunikation, återkoppling och medarbetarskap.
Vi tillämpar en individuell introduktion utifrån dina förkunskaper och erfarenhet. Du får en mentor och en egen introduktionsplan som utgår från blockplaceringar.
Om dig
Du är legitimerad specialistsjuksköterska inom anestesi eller studerar just nu till anestesisjuksköterska (examen vårterminen 2026).
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Vi ser även positivt på om du behärskar fler språk. Du behöver förståelse för och vana av IT-system för att kunna utföra det dagliga vårdarbetet. För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga.
Vi söker dig som har koll på helheten, tar ansvar för det du gör och agerar utifrån vad som är bäst för verksamheten. Du är bra på att planera och prioritera, tar snabba och genomtänkta beslut och får saker att hända. Du har hög förmåga att samarbeta med andra, kommunicerar på ett öppet och lyhört sätt och löser eventuella konflikter på ett schysst och konstruktivt sätt. Även när det är mycket på gång behåller du lugnet, fokuserar på rätt saker och anpassar dig efter situationen för att bidrar till en trygg och stabil vårdmiljö.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
