Specialistsjuksköterska - Capio Psykiatri Helsingborg
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-06-23
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Vi utökar vårt öppenvårdsteam inom vuxenpsykiatri i Helsingborg och söker nu en engagerad specialistsjuksköterska som vill vara med och utveckla framtidens psykiatriska vård tillsammans med oss på Capio.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Capio är en av Sveriges ledande aktörer inom hälso- och sjukvård, med starkt fokus på kvalitet, utveckling och personcentrerad vård. Våra verksamheter täcker hela vårdkedjan.
Sedan 1 november 2025 har vi vårdavtal med Region Skåne. Nu gör vi en satsning och utökar verksamheten för att möta ett ökat behov av specialiserad psykiatrisk öppenvård i regionen. Därför söker vi nu legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom vuxenpsykiatri till vårt växande team vid Capio Vuxenpsykiatri Helsingborg.
Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk öppenvård för personer över 18 år med diagnoser såsom ätstörningar, psykoser, ångestsyndrom, affektiva sjukdomar, personlighetssyndrom, äldrepsykiatri, neuropsykiatri samt skadligt bruk och beroende (ej LARO). Vi erbjuder också rTMS-behandling.
Hos oss arbetar du tillsammans med ett engagerat och tvärprofessionellt team av specialistläkare, ST-/underläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer, KBT-terapeut, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi präglas av samarbete, engagemang och utveckling. Vi arbetar enligt evidensbaserat arbetssätt, med personcentrerad och beteendepsykologisk grund. Kontinuerlig kompetensutveckling och handledning är självklart. Våra patienter kommer via remiss, vårdgrannar inom psykiatrin eller egenanmälan.
Vår mottagning ligger centralt i Helsingborg, med goda pendlingsmöjligheter – endast fem minuters promenad från tågstationen.
Din roll
Som specialistsjuksköterska hos oss arbetar du självständigt med bedömning, omvårdnad och behandling av patienter inom specialistpsykiatrisk öppenvård. Du har en viktig roll i patientens vårdprocess och arbetar nära övriga professioner i teamet för att skapa en trygg och kvalitativ vård.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Självständiga bedömningar och behandlingar
Hälsofrämjande och stödjande samtal
Undersökningar och provtagningar
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Deltagande i och utveckling av gruppverksamheter
Samarbete i multiprofessionellt team
Medverkan i kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete
Handledning av studenter eller nya kollegor vid behov
Hos oss finns stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Har du ett särskilt intresseområde eller erfarenhet av gruppbehandlingar, utvecklingsarbete eller förändringsprojekt ser vi gärna att du bidrar med dina idéer och initiativ.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet under utveckling där engagemang och delaktighet uppmuntras. Vi erbjuder en arbetsplats där vi lär av varandra, stöttar varandra och tillsammans skapar goda förutsättningar för både patienter och medarbetare.
Vi erbjuder:
Kollektivavtal och tjänstepension
Fri offentlig sjukvård
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
Kompetensutveckling och fortbildning
Frukost varje vecka
En inkluderande arbetsmiljö med lyhört och stöttande ledarskap
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatrisk vård.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete och kunskapsutbyte med kollegor. Du är stabil, samarbetsorienterad och har ett professionellt och empatiskt bemötande i mötet med patienter och kollegor.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk specialistvård
Vana att arbeta självständigt med bedömning och behandling
Erfarenhet av arbete i multiprofessionella team
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God IT-vana och erfarenhet av journalsystem
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Gruppverksamheter eller gruppbehandlingar
Utvecklings- eller förändringsarbete
rTMS-behandling
Handledning eller pedagogiskt arbete
Digitala arbetssätt inom psykiatri
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, tjänstgöring dagtid, måndag - fredag. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning 6 månader.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7749210-2066251". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Drottninggatan 7 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9974927