Specialistläkare, Barn och ungdomscentrum, Skellefteå
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum / Läkarjobb / Skellefteå Visa alla läkarjobb i Skellefteå
2026-02-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele, med ansvar för all medicinsk specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Vår basenhet har ca 400 anställda och verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden inklusive allmänpediatrik, onkologi, neonatologi, allergi och astma, nefrologi, gastroenterologi, kardiologi, neurologi, endokrinologi, diabetes mm. Vi har också en omfattande akutverksamhet.
På vår mottagning i Skellefteå arbetar läkare, sjuksköterskor, dietist och kurator i nära samarbete för att ge stöd och behandling till våra patienter. Här erbjuder vi även teammottagningar inom diabetes, neurologi, uroterapi samt astma och allergi, vilket skapar möjligheter till en samlad och specialistinriktad vård. Dagjoursmottagningen är integrerad i samma lokaler, vilket bidrar till god tillgänglighet och kontinuitet. På vår vårdavdelning tar vi hand om både allmänpediatriska och neonatala patienter, där vi strävar efter att skapa en trygg och välkomnande miljö för barn och deras familjer.
Målsättningen är att erbjuda alla barn och familjer i vår målgrupp den bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Vården vid Barn- och ungdomscentrum håller mycket hög klass både nationellt och internationellt. Vi prioriterar forskning och i samarbete med Umeå universitet bedriver vi ett stort antal forskningsprojekt med patientnära anknytning.
En tydlig satsning på god arbetsmiljö är en essentiell del av vår verksamhet. Kommunikation, trygghet och tillit är årets fokusområden. Som medarbetare hos oss erbjuds du en individuell utvecklingsplan med goda möjligheter till interna och externa utbildningar.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
På Barn- och ungdomscentrum erbjuder vi dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du kommer att arbeta på vår mottagning likväl som på avdelningen. Du har möjlighet att ingå i något av våra multiprofessionella team och i din roll ingår att aktivt ta del av och medverka i utvecklingen av vården. Möjligheter till forskning inom relevant område finns. Tjänstgöring i beredskap förekommer kväll, natt och helg.Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare med specialistbevis inom barn- och ungdomsmedicin alternativt i slutskedet av din ST inom barnmedicin (befattningen blir då ST). Vidare har du goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi tror att du är en närvarande och varm person som ser både barnet och dess närstående. Du har en god kommunikationsförmåga och kan lyssna in och samarbeta med andra. Som person kan du hantera parallella arbetsuppgifter, är lösningsfokuserad och kan anpassa dig till förändringar i arbetssätt och verksamhet.
ÖVRIGT
Om dina meriter inte är sakkunniggranskade sedan tidigare, ska det ske före tillträde i enlighet med Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
Därför ska följande dokumentation bifogas din ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum Kontakt
Medicinsk chef
