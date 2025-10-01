Specialistläkare
Vi söker nu en specialistläkare/Överläkare till centrum för diabetes.
Akademiskt specialistcentrum är en verksamhet inom Region Stockholm för patienter med diabetes, reumatiska sjukdomar, MS, Parkinson och obesitas. Inom enheten är forskning, utbildning, utveckling och innovation integrerat i vår dagliga Vårdverksamhet. I vårt uppdrag ingår att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar, hög patientmedverkan och samverkan med olika vårdgivare och patientföreningar. Vi finns i fina lokaler på Torsplan.
Centrum för diabetes är en specialistmottagning/öppenvårdsverksamhet som arbetar med patienter som har diabetes, främst typ 1 diabetes, diabetiska fotsår och även konsultativt stöd för patienter med typ 2, gravida och annan typ av diabetes.
Vi söker dig som är nytänkande och tillsammans med oss och patienter med kronisk sjukdom vill utveckla vård, forskning, utbildning och innovation.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är driven och vill utveckla vården för patienter med diabetes genom forskningsarbete, i nätverk tillsammans med patienten.
Du kommer att arbeta med både klinisk verksamhet och forskningsprojekt.
Bedriver du egen forskning är det meriterande.
Kvalifikationer för specialistläkare:
Vi söker dig som är legitimerad Specialistläkare/Överläkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har ett intresse för diabetes och verksamhetsutveckling.
Specialist i relevant huvudspecialitet och (i förekommande fall) gren- eller tilläggsspecialitet
Erfarenhet av akademisk forskning, innovationsarbete och undervisning är meriterande.
Kvalifikationer som överläkare:
Specialist i relevant huvudspecialitet och (i förekommande fall) gren- eller tilläggsspecialitet
Minst fem års tjänstgöring inom specialiteten efter erhållen specialistkompetens
Eget medicinskt eller administrativt ansvarsområde (exempelvis uppdrag för kunskapsstyrningen, samordnande processägare, studierektor, ST-läkarchef, medicinskt ansvarig för vårdenhet) samt dokumenterade ledaregenskaper.
Därutöver minst två av följande:
Dokumenterade vetenskapliga meriter (licentiatexamen, medicine doktorsexamen, docentur eller motsvarande)
Särskild klinisk skicklighet (exempelvis godkänd specialistexamen, minst 3 års tjänstgöring i överordnad position, klinisk spetskompetens, utvecklat klinisk metodik, vårdprocessägare)
Dokumenterad pedagogisk skicklighet (flerårig undervisning på universitets-/högskolenivå, pedagogiskt utvecklingsarbete, eller motsvarande)
Särskild administrativ kompetens och erfarenhet (klinikstudieledarskap, ansvar för samverkan med t ex beställare, erfarenhet av organisationsutveckling, eller motsvarande).Dina personliga egenskaper
Du har en positiv inställning till arbetet, patienterna och arbetskamraterna.
Du kan arbeta både självständigt och i team och har lätt att anpassa dig till nya omständigheter.
Du har en positiv inställning till forskning och utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Heltid, 40h/veckan tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Arbetstid dagtid 8:00-16:30 måndag-fredag.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Centrum för diabetes Kontakt
Linda Kjerr 08-12367199 Jobbnummer
9536289