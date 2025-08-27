Specialist till SGI i Trollhättan
2025-08-27
Varje år fattar Försäkringskassan cirka 20 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som specialist inom Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och arbetsgivarförmåner Väst blir du en del av ett team som tillsammans ger råd och stöd i frågor om SGI, ersättning för höga sjuklönekostnader och särskilt högriskskydd. Du blir en del av ett härligt gäng med stor gemenskap, högt i tak och nära till skratt. Våra specialister ha stor kompetens inom sina områden, stöttar, respekterar och lyfter varandra. Vi söker nu dig som är expert på SGI och vill lära dig mer om arbetsgivarförmåner.
Coachning, utveckling och samarbete
Som specialist ger du råd och stöd till handläggare gällande försäkringstolkning och aktuella handläggningsprocesser. Genom att coacha handläggarna bidrar du till att de har rätt kompetens för att möta sökandes och försäkrades behov. Du bidrar aktivt till att skapa ett arbetsplatslärande klimat och du identifierar det samlade kompetensbehovet och initierar möjliga utvecklingsvägar. Som medarbetare på Försäkringskassan har du ett högt säkerhetsmedvetande eftersom myndigheten kommer i kontakt med sekretessbelagda uppgifter. I arbetet ingår att bidra till förändring och utveckling av processerna och du har en viktig roll i implementeringen av regel- och processförändringar. I uppdraget ingår även att stödja enhetschefer med uppföljning av kvalitet i handläggningen samt vara ett stöd till den lokala ledningsgruppen i frågor som berör ditt specialistområde. Som specialist inom Gemensamma försäkringsfrågor SGI är du en del i ett team av specialister. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har specialistkompetens och/eller handläggningskunskap inom lagstiftning och klassificering kring sjukpenningsgrundande inkomst, SGI
• har ett coachande förhållningssätt
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål.
Det är meriterande om du
• fördjupade kunskaper inom socialförsäkringen, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess
• har erfarenhet som specialist på någon av Försäkringskassans förmåner alternativt mycket goda handläggningskunskap inom SGI på Försäkringskassan
• erfarenhet av handledning av nyanställd
• har erfarenhet av rättelse och ändring.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
2 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort/er: Göteborg och/eller Trollhättan.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Caroline Ask, 010-112 53 01 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Carin-Maria Dahlberg, carin-maria.dahlberg@forsakringskassan.se
010-113 10 47 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Ibrahim Kourdi, 010-111 63 15, Saco-S: Sara Holmkvist, 010-112 44 05, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 september. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen via telefon så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
