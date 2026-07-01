Specialist inom IT-infrastruktur
Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-01
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Om jobbet
Har du erfarenhet av att arbeta med IT-infrastruktur, e-postplattformar eller integrationslösningar? Eller är du en tekniskt kunnig person som vill utvecklas inom området? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi söker en infrastrukturspecialist som vill arbeta med stadens e-post- och meddelandeinfrastruktur. Gruppen ansvarar för stadens centrala e-postmiljö, där systemgenererad e-post utgör en stor del. Utöver detta hanterar vi en omfattande infrastruktur för de system och applikationer inom staden som är beroende av e-postfunktionalitet.
I rollen arbetar du med drift, support och vidareutveckling av stadens e-postflöden (SMTP-trafik), med särskilt fokus på de bakomliggande tekniska systemen. Du kommer att konfigurera, optimera och säkerställa att rätt tekniska förutsättningar finns på plats för en stabil, säker och välfungerande e-postmiljö.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom IT-infrastruktur eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du har något eller några års erfarenhet inom följande:
• nätverksinfrastruktur
• serverdrift
• logganalys och felsökning
• grundläggande säkerhetskunskaper
• vana av att arbeta i CLI/terminalmiljöer
För att klara jobbet hos oss behöver du även behärska svenska i tal och skrift.
Meriterande är om du har erfarenhet av nedanstående områden:
• mail-routing
• SMTP-trafik/server
• Mail Transfer Agent (MTA)
• exchange online
• säkerhet: Spam, Malware, Phishing, Antivirus, Spoofing med mera
• M365 e-post
• Cisco Email Security/Ironport
• DNS (MX, SPF, DKIM, DMARC)
• filterlösningar för e-post och nätverk
• krypteringstekniker (TLS)
Utöver den tekniska kompetensen lägger vi stor vikt vid dina färdigheter och personliga egenskaper. Vi ser att du som person är analytiskt lagd då du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har också förmågan att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
I din roll ser vi också gärna att du är utvecklingsorienterad, dvs du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar samt omvärldsbevakar aktivt det som händer inom ditt yrkesområde.
Du kan arbeta självständigt på så sätt att du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Vidare har du förmågan att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Intervjuer planeras till vecka 35-36.Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner.
Vill du veta mer om lön och våra förmåner? Du kan läsa mer om detta direkt på vår hemsida. Där hittar du också övergripande lönestatistik för de större yrkesgrupperna inom Göteborgs Stad Förmåner och lön - Göteborgs stad, information om Intraservice hittar du här Jobba på Intraservice - Göteborgs stad.
Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster komma att omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Intraservice Kontakt
Baranoush Zamani, Sacorådet baranoush.zamani@intraservice.goteborg.se 031-3678311 Jobbnummer
9986151