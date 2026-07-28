Däckmontör - Göteborg med omnejd

Talea Work AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-07-28


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Däckmontör Höstsäsong 2026
Vi söker erfarna däckmontörer till våra kunder i Göteborg med omnejd. Detta är en möjlighet för dig som har erfarenhet inom branschen och vill arbeta i en dynamisk miljö med varierande uppdrag hos flera kunder.
Om rollen
Som däckmontör kommer du att arbeta hos flera av våra kunder i Göteborgsregionen. Du ansvarar för att utföra professionella däckbyten, balansering och relaterade tjänster med hög kvalitet och effektivitet. Rollen kräver att du är flexibel och trivs med att arbeta i olika miljöer.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
Montering och demontering av däck på personbilar och/eller lätta lastbilar
Hjulbalansering och kontroll av lufttryck
Inspektion och bedömning av däckskick
Hantering och lagring av däck
Kundservice och rådgivning kring däckval
Underhåll och skötsel av verktyg och utrustning

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som däckmontör
Annan relevant sysselsättning inom branschen är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt och effektivt

God fysik

Vi erbjuder
Varierande arbete hos flera kunder
Möjlighet till både behovs- och visstidsanställning
En dynamisk arbetsmiljö i Göteborg med omnejd
Professionell utveckling inom däckbranschen

Anställningsform
Tjänsten avser behovs- och visstidsanställning med uppdrag hos flera kunder i Göteborgsregionen. Omfattningen varierar utifrån kundernas behov.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Talea Work AB (org.nr 556959-4954), https://talea.se/
417 24  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rekryteringsassistent
Julia Halfvarsson
Julia@talea.se
+46707771590

Jobbnummer
10014110

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