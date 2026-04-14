Specialist inom Cybersäkerhet
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Arbetsuppgifter
Som specialist inom cyber- och IT-säkerhet hos oss arbetar du på taktisk nivå i en modern hybrid miljö med övergripande ansvar för att kommunens plattformar och att teknisk utrustning lever upp till kraven på kommunens IT-säkerhet. Du säkerställer att det finns en god IT-säkerhet på samtliga nivåer och följer adekvata ramverk och standarder. En stor del av arbetet handlar om att översätta olika legala krav och säkerhetsdirektiv till teknisk design och konfigurering. Vi jobbar praktiskt med CIS Controls och följer bl.a. rekommendationer från MSB, SKR och Digg. Att jobba med kommunens IT-säkerhet innebär både att säkerställa en säker miljö för kommunen som arbetsgivare men även för kommunens medborgare.
Du kommer stötta kommunens IT-säkerhetsansvarige i strategiska frågor och agera som länken mellan kommunövergripande nivå och IT-avdelningen. Du har ett stort ansvar för att identifiera förbättringsområden och att implementera nya säkerhetslösningar och processer. Du kommer även att agera stöd i upphandlingar och arbeta med teknisk kravställan.
Din arbetsplats
IT-avdelningen är en del av Verksamhetsstöd och service inom Linköpings kommun. Här arbetar cirka 100 kollegor med att tillhandahålla IT- tjänster till kommunens verksamheter och i förlängningen mot brukare, elever och invånare i Linköping. Vi arbetar processorienterat i enlighet med ITIL och Service Management
Vi strävar efter att varje medarbetare ska känna arbetsglädje, ha inflytande, lust och möjlighet att utvecklas, både i arbetet och som individ. Hos oss är arbetet offensivt, varierat och utmanande. Vår kultur präglas av att det är högt i tak och ett öppet klimat där du som medarbetare erbjuds stora möjligheter till kompetensutveckling.
På avdelningen System & Kommunikation arbetar vi med drift och utveckling av kommunens samlade serverinfrastruktur, nätverk och databaser på både Windows- och Linuxplattform, samt alla de system som utgör IT-landskapet i Linköpings kommun. Vi är 19 personer på avdelningen där de flesta av oss jobbar som nätverkstekniker eller systemtekniker. Vi sitter i moderna lokaler i Ebbepark och utifrån arbetsuppgifterna arbetar vi både på plats och på distans. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Du som söker
Vi söker med dig med relevant eftergymnasial utbildning, till exempel inom IT-säkerhet, molnarkitektur eller som systemvetare, alternativt att du har en gedigen arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser att du som söker har erfarenhet av säkerhetsarbete i en hybrid miljö som omfattar både on-prem och publika molntjänster. Det är starkt meriterande om du dessutom har erfarenhet av att delta i tekniska upphandlingar och kravställa säkerhet vid anskaffning av molntjänster (SaaS/PaaS).
Har du tidigare erfarenhet av att ta fram tekniska underlag till konsekvensbedömningar och riskanalyser i samarbete med dataskyddsombud och/eller jurister är det positivt. Erfarenhet av säkerhetskonfigurering i Azure, säkerhetshärdning i virtualiserade miljöer (VMware vSphere) och kunskap om säkerhetsinställningar och styrning i google-miljö ses som meriterande. Det är dessutom positivit om du har tidigare erfarenhet av arbete med CIS Controls eller ISO 27001 i en hybrid kontext.
Eftersom språket är ett av dina viktigaste arbetsverktyg ställs krav på goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift. Du behöver även ha en god teknisk kompetens inom Microsoft Entra ID, Intune samt Microsoft Defender-sviten.
För att lyckas och trivas i rollen kan du planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar bra med andra människor och kommunicerar på ett tydligt sätt, oavsett mottagarens tekniska kunskaper. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i ditt arbete och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vidare arbetar du bra med komplexa frågor och kan analysera och lösa komplicerade problem.
I denna rekrytering kommer vi att använda tester som en del av vår bedömning. Intervjuer kommer preliminärt att hållas vecka 19-20.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 3/5.
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.Kontaktperson för detta jobb
Mikael Jakobsson
Rekryteringskonsult
0725 130 690mikael.jacobsson@asb-executive.se
Ola Fjällman
System och Kommunikationschef
013-20 74 84ola.fjallman@linkoping.se
Anita Thor
Facklig representant Vision
013-26 39 51anita.thor@linkoping.se Så ansöker du
