Specialist i allmänmedicin i primärvård

Experterna i Malmö AB / Läkarjobb / Malmö
2025-09-11


Visa alla läkarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Experterna i Malmö AB i Malmö, Lund eller i hela Sverige

Blomman Vårdcentral är en vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi ger ett personligt och professionellt bemötande. Vår ambition är att erbjuda vård av hög kvalitet . Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider på våra enheter med öppettider på vardagar 8-21 och helger 10-15. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar.
Vi söker dig som är utbildad specialistläkare i allmänmedicin och vill arbeta i Primärvården. Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar, är flexibel och ser möjligheter snarare än hinder.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Det är av vikt att du är strukturerad, självgående och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker nu en specialist i allmänmedicin för intermittent anställning i vår koncern. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patient fokus.
Du kommer till en vårdcentral med:
• Fast läkarbemanning
• Möjlighet till regelbunden fortbildning
I tjänsten ingår arbete med:
• Utredning och behandling av patienter på mottagningen samt vid behov i hemmet
• Utredning och behandling av patienter med akuta sjukdomar och besvär
• Utveckling av verksamheten
• Handledning av våra AT- och ST-läkare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: emma.sangberg@blommanvardcentral.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Specialist till koncern".

Arbetsgivare
Experterna i Malmö AB (org.nr 556967-1422)
Celsiusgatan 35 (visa karta)
212 14  MALMÖ

Arbetsplats
Blomman vårdcentral

Kontakt
Enhetschef
Emma Sångberg
emma.sangberg@blommanvardcentral.se

Jobbnummer
9503993

Prenumerera på jobb från Experterna i Malmö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Experterna i Malmö AB: