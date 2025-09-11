Specialist i allmänmedicin i primärvård
2025-09-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
Blomman Vårdcentral är en vårdcentral som arbetar på uppdrag av Region Skåne. Vi ger ett personligt och professionellt bemötande. Vår ambition är att erbjuda vård av hög kvalitet . Vi har en hög tillgänglighet genom generösa öppettider på våra enheter med öppettider på vardagar 8-21 och helger 10-15. Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar.
Vi söker dig som är utbildad specialistläkare i allmänmedicin och vill arbeta i Primärvården. Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar, är flexibel och ser möjligheter snarare än hinder.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Det är av vikt att du är strukturerad, självgående och kan kommunicera på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker nu en specialist i allmänmedicin för intermittent anställning i vår koncern. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patient fokus.
Du kommer till en vårdcentral med:
• Fast läkarbemanning
• Möjlighet till regelbunden fortbildning
I tjänsten ingår arbete med:
• Utredning och behandling av patienter på mottagningen samt vid behov i hemmet
• Utredning och behandling av patienter med akuta sjukdomar och besvär
• Utveckling av verksamheten
