Specialist i allmänmedicin
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Ronneby Visa alla läkarjobb i Ronneby
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Ronneby – där erfarenhet möter hjärta!
Hos oss har vi samlat all vår kunskap under ett och samma tak, vilket gör att vi tillsammans bildar ett tryggt och kompetent team med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett glatt gäng på 20 medarbetare som varje dag gör skillnad för våra cirka 7200 listade patienter – från första besöket och genom hela livet.
Vårdcentralen ligger i ljusa, fina lokaler mitt i Ronneby, med gott om parkeringsplatser för dig som kommer med bil. Och för dig som pendlar? Inga problem – vi ligger bara 10 minuters promenad från stationen, så både tåg och buss funkar utmärkt.
Hos oss hittar du allt från läkarmottagning och sjuksköterskemottagning till astma/KOL- och diabetesmottagning. Vi har också en barnavårdscentral där vi får följa cirka 360 små stjärnor på deras resa genom livet – ett uppdrag vi är både stolta och glada över.
Din roll
Är du specialist i allmänmedicin med skarp hjärna, varmt hjärta – och en gnutta detektiv i dig? Då kan du vara precis den vi söker!
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du varje dag får använda din nyfikenhet, kliniska blick och problemlösningsförmåga. Som läkare är du ofta den som pusslar ihop patientens berättelse med undersökningar och fynd – och hittar vägen fram. Det är lite som att vara medicinsk Sherlock Holmes, fast med bättre arbetstider och riktigt trevliga kollegor.
Vi jobbar teambaserat och tror på kraften i samarbete – här är du aldrig ensam i dina bedömningar eller beslut. Vi har dagliga sambedömningar där du tillsammans med sjuksköterska gör medicinska bedömningar av icke-akuta patienter. För sjukskrivningsärenden samarbetar vi nära mellan läkare, rehab koordinator och psykosocial resurs – för att ge patienten bästa möjliga stöd.
Vi tror på balans i livet, så du har möjlighet att påverka ditt schema och jobba hemifrån vissa dagar. Vi använder det digitala verktyget Tandem för dokumentation – journaler, remisser och sjukintyg – vilket gör arbetet smidigt och effektivt.
Utöver mottagnings arbete finns det även möjlighet att arbeta med hemsjukvård etc.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut – tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar – det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Ex: • Kollektivavtal med konkurrenskraftig lön • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje dag • Nätverk inom ditt område • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Nyfiken på livet som specialist i allmänmedicin – med både hjärta och humor? Då har vi något för dig! För att kunna hoppa på det här äventyret behöver du vara utbildad specialist i allmänmedicin – det är liksom grunden. Har du jobbat på vårdcentral tidigare? Super! Har du inte? Ingen fara – vi gillar nyfikenhet och rätt inställning ännu mer.
Du är en person som gillar att göra skillnad, har koll på helheten och tycker att kvalitet är mer än bara ett ord i en broschyr. Du har patienten i fokus, men glömmer inte bort att ha kul med kollegorna längs vägen. Du är tydlig, trygg och har en förmåga att prioritera även när kaffemaskinen strejkar och tre patienter ringer samtidigt.
Vi söker dig som gillar utmaningar, vill vara med och utveckla vårdcentralen och tycker att samarbete är grejen. Hos oss är du aldrig ensam – vi har ett team som stöttar och peppar!
Och ja, vi börjar med sex månaders provanställning – men vi hoppas att du trivs så bra att du aldrig vill sluta.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-08-04
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8168579-2130328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Capio Barnavårdscentral Ronneby (visa karta
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372 38 RONNEBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10021641