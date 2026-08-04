Sektionschef till IT-Stödavdelningen
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2026-08-04
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Är du en inspirerande ledare med passion för IT? Vill du vara med och forma morgondagens IT-drift i syfte att bygga en starkare Försvarsmakt och samtidigt bidra till en säkrare omvärld? Då är detta tjänsten för dig!
Om Verksamheten
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt och vi erbjuder många karriärmöjligheter.
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda -dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften– i Sverige och utomlands.
IT-stödavdelningen är en spännande arbetsplats i händelsernas centrum och som anställd på avdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag där du gör skillnad på riktigt. Vi arbetar ständigt för att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare.
Vi tror att man kan göra fantastiska saker tillsammans när man trivs och mår bra på sin arbetsplats. På IT-stödavdelningen möts du av vänliga och engagerade kollegor där vårt värdegrundsarbete styrs av ledorden Öppenhet, Resultat och Ansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad sektionschef till en av IT-Stödavdelningens 6 sektioner där man ger stöd till Försvarsmaktens användare i Sverige och utomlands. Det är ett arbete som första linjens chef och teamet består av upp till ca. 20 medarbetare.
Du kommer att leda, följa upp och stötta din personal i det dagliga arbetet och i deras utveckling framåt.
Du ansvarar för sektionens resultat och säkerställer att åtaganden utförs på utsatt tid.
Du ansvarar också för att rekrytera nya medarbetare till sektionen och under vissa perioder så ägnas en stor del av arbetstiden till detta.
Vi tror på ett modernt och prestigelöst ledarskap där alla är lika mycket värda.
KRAV Kvalifikationer
Flerårig arbetslivserfarenhet av arbete som chef med personalansvar alternativt andra erfarenheter av att leda andra som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
God erfarenhet av administrativt arbete och förmåga att organisera och strukturera eget arbete samt föra processer framåt.
B-körkort för manuellt växlad bil.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska i både tal och skrift.
MERITERANDE
Kurser inom ledarskap eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
Vana av att leda och följa upp personal som finns utspridd på flera orter/platser. Publiceringsdatum2026-08-04Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som drivs av att nå framgång tillsammans med andra!
Du har erfarenhet av att leda, stötta och utveckla team och du har ett coachande förhållningssätt.
Du är en trygg och stabil ledare som vill arbeta nära din personal.
Du är prestigelös och tycker om att bidra med idéer för att utveckla verksamheten.
Du är flexibel, ansvarsfull och målfokuserad. Du har lätt för att kommunicera och är rak och tydlig i din kommunikation.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer på www.forsvarsmakten.se.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arboga
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Förfrågningar angående befattningen och rekryteringsprocessen kan göras till Avdelningschef John Elf samt HR-generalist Sabina Packalén. Båda nås på telefon via växeln 019- 39 35 00.
Fackliga kontaktpersoner vid FMTIS
SACO, Agneta Landquist
OFR/S, Martin Sparr
SEKO, Matz Felix
OFR/O, Heikki Videll
Samtliga nås på telefon: 019-39 35 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Skandiagatan 11 (visa karta
)
732 26 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10021613