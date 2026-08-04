Personlig assistent sökes till 3-årig flicka i Vintrie
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-08-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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, Burlöv
, Lomma
, Vellinge
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Vad innebär den här tjänsten?
Vi söker nu dig som vill jobba som personlig assistent till mig, en 3-årig flicka som bor tillsammans med min familj i Vintrie.
Jag föddes med en ovanlig funktionsnedsättning som gör att jag behöver hjälp med det mesta i min vardag, såsom övervakning av min andning, epilepsi, matning, hygien och omvårdnad. Jag har assistans dygnet runt men är också kopplad till ASIH som gör besök med jämna mellanrum och håller koll på min utveckling och mina behov. Jag har en del hjälpmedel från habiliteringen som jag har både i hemmet och på förskolan, till exempel ståstol, gåstol, vagn och hoppgunga. Jag är en glad tjej med mycket humor som tycker om att gosa, lyssna på musik och sagor. På vardagarna går jag i en anpassad förskola där min assistent är med mig hela tiden och kvällar, nätter och helger kommer du främst att jobba hemma hos mig och göra små promenader/utflykter med mig.
Som assistent kommer du att hjälpa mig med allt som får min vardag att fungera och framförallt så kommer vi ha många härliga och roliga dagar tillsammans!
Vem söker vi?
Jag söker assistenter som tycker om att arbeta med små barn som jag. Som min assistent har du ett stort ansvar för mig och det är viktigt att du är beredd att ta det ansvaret fullt ut och är lugn och trygg i dig själv. Du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat med barn tidigare och främst är det meriterande om du har arbetat inom assistans eller på annat sätt med barn med funktionsnedsättningar då jag har stora omsorgsbehov.
Vi ser gärna att du:
är ansvarsfull, trygg och lugn
tycker om att arbeta med barn
är rökfri
kan gå och bada tillsammans med kund
behärskar det svenska språket väl
har erfarenhet av att arbeta inom assistans sedan tidigare
Övrig information
Anställningsform: Timanställning som kan leda till fast tjänst.
Arbetstider: Blandat dag, kvälls- och helgjobb, efter viss arbetsvana kan det även bli aktuellt med nattpass (vaken natt).
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Nathalie Strand, verksamhetschefnathalie.strand@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8162948-2130304". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Norra Bulltoftavägen (visa karta
)
212 43 MALMÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10021620