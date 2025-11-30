Specialist i allmänmedicin
Välkommen till Capio Vårdcentral och Rehab Hjortmossen - hos oss står kvalitet, tillgänglighet, ett vänligt bemötande och ett starkt engagemang i fokus.
Vi finns i Hjortmosseparken, bara några minuter från centrala Trollhättan, och erbjuder en trivsam miljö där både patienter och medarbetare känner sig välkomna.
Vi är en mindre vårdcentral med stora ambitioner som bedriver mottagningsarbete, barnavårdscentral och rehabiliteringsmottagning. Hos oss genomsyras arbetet av kvalitet, tillgänglighet och ett varmt bemötande. Idag är vi cirka 23 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för runt 4 800 listade patienter och nu söker vi fler som vill växa med oss.
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt får du tryggheten av att ingå i en större organisation med stöd, inspiration och goda möjligheter till kompetensutbyte.
Din roll
I rollen som specialist i allmänmedicin hos oss kommer du ha en central roll i att utreda och behandla patienter på mottagningen. I arbetet ingår även hembesök hos patienter. Vi söker en driven och engagerad läkare som vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande arbetsplats med ett tydligt patientfokus. Tjänsten innebär även handledning av våra AT-läkare och ST-läkare, vilket ger dig möjlighet att påverka och forma framtidens läkare.
Inom Capio arbetar vi strukturerat med kvalitet för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård. Här kommer du att vara en viktig del i förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vi tycker det är viktigt med kompetensutveckling och uppmuntrar dig att gå kurser och utbildningar.
Vi erbjuder dig
Vi är övertygade om att man presterar bättre när man trivs på sin arbetsplats. Hos oss får du ett arbete där du kan vara med och påverka. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar engagemang och samarbete.
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens
Möjligheter till utveckling
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Kompetensutveckling, både internt och externt
Närvarande chef
Frukost varje fredag
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Förmånscykel
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. Intresse för handledning av AT- och ST-läkare är meriterande. Du är trygg i din yrkesroll, gillar utmaningar och ser möjligheter snarare än hinder. Vi värdesätter laganda och förmågan och viljan att ta egna initiativ.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och intresse för utveckling är viktiga egenskaper.
Vi ser fram emot att ha dig med oss på Capio Vårdcentral Hjortmossen!
Ansökan
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
B- körkort är ett krav.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Är du specialist i allmänmedicin och vill vara med och bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård? Då vill vi gärna höra från dig. Varmt välkommen att bli en del av vårt team.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
