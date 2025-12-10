Special Pedagogue
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Speciallärarjobb / Hässleholm Visa alla speciallärarjobb i Hässleholm
2025-12-10
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Hässleholm
, Lund
, Landskrona
, Staffanstorp
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Nu söker vi en utbildad, svensktalande specialpedagog till vår skola i Hässleholm
Hos oss får du möjlighet att besöka världen fast på hemmaplan. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Vi strävar mot att vara en skola där lärare kan fokusera på att undervisa, elever ges möjlighet att lära sig och där alla tycker om att komma till skolan. Alla lärare har den berikande erfarenheten av att vara klassmentor tillsammans med en kollega. Skolan verkar för att lärande och kunskap sätts i främst och att eleverna trivs i en trygg miljö.
IES Hässleholm är en skola för förskoleklass till årskurs 9 och här går ca 360 elever. Att jobba på vår skola är att vara en del av en professionell gemenskap och samarbete. I vårt elevhälsoteam (Student Health Care Team, SHCT) ingår rektor, biträdande rektorer, en heltidsanställd skolsköterska, skolpsykolog, kurator på heltid, specialpedagog och speciallärare.
Tjänstebeskrivning
Du kommer att arbeta med elever, stötta och handleda lärare i arbetet med att anpassa lärmiljön/utforma extra anpassningar. Du har ansvar att leda processen med kartläggningar och att skriva åtgärdsprogram. Ditt uppdrag innebär bland annat att arbeta med att utveckla lärmiljön och anpassa läromedel för elever. Du kommer även ansöka om tilläggsbelopp, organisera det systematiska arbetet och analysera resultat samt implementera utvecklingsplaner.
Du är en tydlig och trygg ledare och har elevens måluppfyllelse i fokus. Dessutom har du ett lågaffektivt bemötande utifrån ett differentierat perspektiv i undervisningen och vill möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågan.
Vem är du?
• Du är en kvalificerad specialpedagog med erfarenhet av att arbeta med F-9
• Det är meriterande om du har grundskollärarutbildning, samt är förtrogen med Skolverkets styrdokument
• Du har kunskaper om och delar Internationella Engelska Skolans värderingar och ethos
• Du brinner för utveckling och ett kollegialt arbetssätt
Vi ser fram emot din ansökan via IES Careers och hoppas att du vill bli en del av vårt team. Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Glöm inte att bifoga både CV, personligt brev och lärarlegitimation. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://hassleholm.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Hässleholm Kontakt
Maria Hall maria.hall.hassleholm@engelska.se 0730322588 Jobbnummer
9637281