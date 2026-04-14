Spårsvetsare till Stockholm

Aura Personal AB / Svetsarjobb / Stockholm
2026-04-14


Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - här och nu, och över tid. Just nu söker vi Spårsvetsare med placering i Stockholm!
Som spårsvetsare arbetar du i team med underhåll och nybyggnation av räls. Arbetet är varierande och utförs ute i spårmiljö, där säkerhet, precision och samarbete är avgörande. Du är även delaktig i att identifiera, hantera och tidigt åtgärda avvikelser inom ditt ansvarsområde.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

Skarvsvetsning och påläggssvetsning

Kapning och slipning

Pinnlödning och gaslödning

Arbetstiderna kommer att variera och eftersom resor, beredskap i hemmet samt helg- och nattarbete förekommer är det viktigt att du bor i närområdet allt för att minimera resor till och från arbetsplatserna.
Vi söker dig som har:

Godkänd gymnasieutbildning

Godkänd grundutbildning inom spårsvetsning (termit och pålägg svets).

Erfarenhet av spårsvetsning inom järnväg

B-körkort (manuell)

Uppfyller medicinska krav för att vara godkänd för säkerhetstjänst

Meriterande:

Vidareutbildning inom spårsvetsning

C-körkort

Då tjänsten innebär arbete inom säkerhetsklassade områden genomförs alltid en säkerhetsprövning innan anställning erbjuds.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Frågor angående tjänsten besvara av Jens på jens.strom@aurapersonal.se alt 0708-38 03 69

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7015104-1946906".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9854763

