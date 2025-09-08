Spårsvetsare Kristinehamn
2025-09-08
Vill du vara med och bidra till en mer attraktiv, hållbar och effektiv infrastruktur?
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
Vår kultur präglas av samarbete, engagemang och lösningsorientering, alltid med säkerhet och kvalitet i fokus.
Som Spårsvetsare kommer du att ingå i ett team som arbetar med spårsvetsning i drift- och underhållskontrakt samt nybyggnation. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är skarvsvetsning och påläggssvetsning, kap och slip samt gaslödning. I rollen får du vara med och hantera samt korrigera fel och avvikelser som uppstår inom ansvarsområdet genom förebyggande underhåll.
Resor, beredskap i hemmet samt helg- och nattarbete förekommer i tjänsten.
Vi söker dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning
• Grundutbildning inom spårsvetsning samt certifieringarna termitsvets, påläggsvets och reparationssvetsning av järnvägsanläggningar
• Skydds- och säkerhetsledare och Tillsyningsman vid A-, E-, L-skydd samt vägvakt
• B-körkort (manuell)
• Att du uppfyller medicinska krav för att vara godkänd för säkerhetstjänst
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av spårsvetsning inom järnväg
• C-körkort
• Behörighet att framföra spårgående fordon
ÖVRIGT
Vi hoppas du tar chansen och söker tjänsten för här kommer du möta ett trevligt gäng med lång erfarenhet och gedigen kompetens som ser fram emot ytterligare en kollega. Urvalsarbetet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och välkomnar därför alla med sin ansökan. Våra medarbetare förväntas vara goda förebilder och bidra till en hållbar arbetsmiljö där alla respekteras för den de är. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Ersättning
