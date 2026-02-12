Spanskalärare för interimuppdrag
Novant AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Värmdö
, Sigtuna
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i spanska för högstadiet för ett konsultuppdrag med omgående start. Uppdraget omfattar tre månader med möjlighet till förlängning, med planerad start vecka 6 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid och fördelad på två skolor.
Uppdraget är förlagt till annan ort i Jämtland. Vi erbjuder konkurrenskraftig ersättning och ombesörjer boende under uppdragets genomförande.
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning i spanska. Du förväntas arbeta professionellt i lärarrollen och ha ett strukturerat arbetssätt. Rollen kräver god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och förmåga att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning i spanska för högstadiet
Ha kontakt med vårdnadshavare
Samarbeta med rektorer och övriga kollegor
Vid behov bistå verksamheten där det krävsKvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet i spanska för grundskolan
Dokumenterad erfarenhet av undervisning i spanska
God kännedom om skollagen, läroplanen och relevanta styrdokument
Förmåga att planera, genomföra och dokumentera undervisning
Erfarenhet av mentorskap, utvecklingssamtal och samarbete med vårdnadshavare
Det är meriterande om du även har behörighet i svenska, engelska och/eller svenska som andraspråk (SVA).
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal och skola. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Spanskalärare- Jämtland". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948) Jobbnummer
9740090