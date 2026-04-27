Spacklare Till Elitfönster Ab I Lenhovda
NearYou Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Uppvidinge Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Uppvidinge
2026-04-27
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Uppvidinge
, Växjö
, Vetlanda
, Sävsjö
, Emmaboda
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Elitfönster är Sveriges ledande fönstertillverkare, med 100 år av småländsk hantverkstradition och verksamhet över hela landet. Bolaget, som har cirka 800 anställda, ingår i Inwido-koncernen och hade 2025 en omsättning på 1,7 miljarder kronor. Elitfönster står för enkelhet, hållbarhet och kvalitet - på småländska.
Tjänstebeskrivning
Vill du arbeta i en produktionsmiljö med högt tempo och stort fokus på kvalitet? Nu söker vi spacklare till vår kund Elitfönster AB i Lenhovda.
Som spacklare arbetar du i ett team där ni tillsammans ansvarar för att bearbeta och färdigställa trädetaljer inför vidare produktion. Arbetet sker i ett taktstyrt flöde, där precision, tempo och samarbete är avgörande.Dina arbetsuppgifter
• Spackling av trädetaljer i produktionslina
• Kvalitetskontroll och bedömning av detaljer
• Identifiera och åtgärda fel och avvikelser
• Samarbete i grupp där varje moment har ett fast tempo.
Du arbetar med varierande storlek på detaljer - från små komponenter till exempelvis dörrposter upp till 2,30 meter - där samma tempo och noggrannhet gäller oavsett storlek.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är rätt inställning, ansvarstagande och en vilja att lära sig minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från träindustri eller annan tillverkningsindustri. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete i taktad produktion. Som person är du strukturerad, självgående och tar ansvar för att ditt arbete blir korrekt utfört.
Du trivs med att arbeta i team och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat genom att vara samarbetsvillig och hjälpsam mot dina kollegor. Samtidigt är du flexibel och anpassningsbar i en vardag där förutsättningar kan förändras, och du har förmågan att behålla fokus och struktur även i mer stressiga situationer. Du tar gärna egna initiativ och är lösningsorienterad när utmaningar uppstår.
Arbetet är förlagt till antingen förmiddags- eller eftermiddagsskift. Du blir anställd som konsult av NearYou och uthyrd till vår kund Elitfönster AB. Tjänsten är en visstidsanställning med god chans till förlängning eller anställning hos kund.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att kontakta konsultchef Sara Johansson på sara.johansson@nearyou.se
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 17 maj 2026.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Vi tar ej emot CV via e-post.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör.
Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
Elitfönster AB Kontakt
Sara Johansson sara.johansson@nearyou.se +46 73 529 27 08
9876675