Spa-hudterapeut Sökes

Be Harmony / Hälsojobb / Stockholm
2025-10-19


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Be Harmony i Stockholm

Vi på Be Harmony söker en passionerad Spa-hudterapeut till vårt team i vår klinik i Hägersten.

Idag arbetar vi med olika moderna maskiner och erbjuder olika tjänster inom Skönhet, såsom:

Avancerad hudvård, microneedling, plasmapen,laserhårborttagning, Spa behandlingar, massage, vaxning.

Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö och jobbar för att ge förstklassig service till våra kunder.

Vi vill gärna att du utvecklas och växer inom skönhet och hudvård hos oss.

Därför strävar vi efter att skapa en positiv och vänlig arbetsplats för alla.

Vi söker:
1 Spa-Hudterapeut

Vi söker dig som har:
Spa-Hudterapeut utbildning /
Professionalism och älskar hudvård.
Bra kommunikationsförmåga för att effektivt engagera dig med kunder.
Förmåga att leverera differentierade tjänster och är självgående.
Trivs med att utföra massage
Trivs med att utföra spa behandlingar
Det är viktigt att du talar bra Svenska.

Tjänsten kan vara:
Anställning / konsult / inhyrd / deltid / heltid.
Extra / Timasntällning.
Helgarbete förekommer
provision av försäljning av produkter.

Kotakt endast på email:
Skicka ditt CV med bild till: brazilianharmony@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: brazilianharmony@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Be Harmony
Sedelvägen 12 (visa karta)
129 32  HÄGERSTEN

Jobbnummer
9563663

Prenumerera på jobb från Be Harmony

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Be Harmony: