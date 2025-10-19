Spa-hudterapeut Sökes
Be Harmony / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2025-10-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Be Harmony i Stockholm
Vi på Be Harmony söker en passionerad Spa-hudterapeut till vårt team i vår klinik i Hägersten.
Idag arbetar vi med olika moderna maskiner och erbjuder olika tjänster inom Skönhet, såsom:
Avancerad hudvård, microneedling, plasmapen,laserhårborttagning, Spa behandlingar, massage, vaxning.
Vi erbjuder en familjär arbetsmiljö och jobbar för att ge förstklassig service till våra kunder.
Vi vill gärna att du utvecklas och växer inom skönhet och hudvård hos oss.
Därför strävar vi efter att skapa en positiv och vänlig arbetsplats för alla.
Vi söker:
1 Spa-Hudterapeut
Vi söker dig som har:
Spa-Hudterapeut utbildning /
Professionalism och älskar hudvård.
Bra kommunikationsförmåga för att effektivt engagera dig med kunder.
Förmåga att leverera differentierade tjänster och är självgående.
Trivs med att utföra massage
Trivs med att utföra spa behandlingar
Det är viktigt att du talar bra Svenska.
Tjänsten kan vara:
Anställning / konsult / inhyrd / deltid / heltid.
Extra / Timasntällning.
Helgarbete förekommer
provision av försäljning av produkter.
Kotakt endast på email:
Skicka ditt CV med bild till: brazilianharmony@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
E-post: brazilianharmony@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Be Harmony
Sedelvägen 12 (visa karta
)
129 32 HÄGERSTEN Jobbnummer
9563663