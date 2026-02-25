Souschef till Elise
Djupvik 53 AB / Kockjobb / Borgholm Visa alla kockjobb i Borgholm
2026-02-25
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Djupvik 53 AB i Borgholm
Elise startades 2018 och har sedan dess blivit en populär sommarkrog med omnämning i White Guide.
Vi som driver Elise är två bröder i 35-40-årsåldern. Vi tycker det är viktigt att ha kul på jobbet och verkar för en god stämning. Sammanlagt är vi uppemot 20 personer i teamet mellan 15-50 år. Under högsäsong har vi dagligen ca 250 middagsgäster och har öppet 6 dagar per vecka.
Till sommaren söker vi en souschef. Antingen någon som har gedigen erfarenhet och snabbt är självgående. Eller någon som har jobbat några år som kock och vill ta nästa kliv.
På Elise strävar alla i teamet efter samma sak. Att skapa minnesvärda helhetsupplevelser för gästerna. Vill du vara en del i ett sammansvetsat team som har nära till skratt och kul på jobbet.
Arbetet sträcker sig från maj/juni till mitten av augusti. Boende finns att tillgå vid behov. Trivs du med oss så finns det efter sommaren möjlighet till en tillsvidareanställning på ett hotell som vi driver i Leksand, Dalarna.
Välkommen med din ansökan till jobb@elise.bar
och bifoga gärna CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: jobb@elise.bar Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Djupvik 53 AB
(org.nr 559151-8443)
Djupviksgatan 53 (visa karta
)
387 91 BORGHOLM Jobbnummer
9762687