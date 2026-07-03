Souschef sökes till Vadstena Klosterhotel
Vadstena Klosterhotell Aktiebolag / Kockjobb / Vadstena Visa alla kockjobb i Vadstena
2026-07-03
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På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och får uppleva historien på nära håll, på ett storslaget och unikt sätt. I Restaurang Munkklostret serveras middagar i de gamla munkarnas sovsalar, och på anläggningen kan du ta del av guidade historiska upplevelser, prova utvalda viner i vår anrika vinkällare eller koppla av i vårt Klosterspa där värme och sinnesro möter historiska miljöer. De tjocka klosterväggarna, stengolven och de höga kryssvalven bär på berättelser från en annan tid och skapar en miljö som är svår att hitta någon annanstans. Idag är Vadstena Klosterhotel en modern destination med historiska anor. Vi värnar om det äkta, det genuina och det personliga i allt vi gör. Här möts historia, gästupplevelser och människor som brinner för värdskap varje dag.
Vill du laga mat som gästerna minns tillsammans med ett team som bryr sig om varandra?
Vi letar efter dig som älskar känslan av en lyckad service. Du som tycker om när tempot är högt, när laget jobbar tillsammans och när den sista tallriken lämnar köket med samma kvalitet som den första.
På Vadstena Klosterhotel är maten en viktig del av helhetsupplevelsen. Våra gäster kommer hit för att fira, koppla av, konferera eller uppleva den unika historiska miljön och vi vill att maten ska vara något de pratar om långt efter att de åkt hem.
Därför söker vi nu en Souschef som vill vara med och utveckla vårt kök tillsammans med oss.
Hos oss blir du en nyckelperson i vårt kök
Du är med och planerar, leder service, stöttar dina kollegor och bidrar med idéer som utvecklar både maten och arbetssättet.
Vi tror inte på detaljstyrning. Vi tror på människor som tar ansvar, kommer med egna idéer och vill göra saker lite bättre varje dag. Vi vill att du ska känna att det här är ett kök där du kan påverka.
Ett kök med stor variation
Hos oss är ingen vecka är den andra lik. Här lagar vi middag till weekendgäster ena dagen, konferenser nästa och stora bröllop eller tillställningar under helgen. Vi arbetar med à la carte, fest och event, vilket gör att vårt arbete blir varierat och utvecklande.
Vi gillar klassiska smaker men är samtidigt nyfikna på nytt. Vi uppskattar hantverket och lägger stor vikt vid råvaror, kvalitet och detaljer.
Vi tror att du
har några års erfarenhet av restaurangkök
kanske redan arbetar som souschef eller är en erfaren kock som känner dig redo för nästa steg
tycker om att leda andra och får energi av att se kollegor utvecklas
håller huvudet kallt även när det är mycket att göra
är prestigelös, lösningsorienterad och en lagspelare
vill vara med och skapa en arbetsplats där det är roligt att gå till jobbet.
Det här kan du se fram emot
Hos oss får du arbeta i en unik miljö där historia möter modern gastronomi. Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra, har höga ambitioner och samtidigt värnar om en god arbetsmiljö.
Vi vill att människor ska trivas hos oss. Därför lägger vi stor vikt vid samarbete, utveckling och ett ledarskap som bygger på förtroende och respekt.
Om du söker ett kök där du får ta ansvar, utvecklas och göra skillnad, då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell Aktiebolag
(org.nr 556266-1792)
Lasarettsgatan 3 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Kontakt
Rekryterare
Kalle Holmertz kalle@klosterhotel.se Jobbnummer
9991494