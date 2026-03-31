2026-03-31
Souschef - ta en nyckelroll i köket
Vill du ha en roll där du både får vara mitt i driften och ha ett tydligt ansvar för helheten? Där du inte bara lagar mat - utan också är med och styr, utvecklar och får köket att fungera riktigt bra?
Nu söker vi en Souschef som vill kliva in i en viktig roll i köket och vara med och driva arbetet framåt.
Om rollen
Som Souschef hos oss är du en av de som håller ihop helheten i köket. Du arbetar nära teamet i det dagliga, men har också ett ansvar för struktur, planering och utveckling.
Här får du möjlighet att påverka - både i det lilla (hur vi jobbar varje dag) och i det större (hur vi utvecklas framåt).
Din roll i praktiken
Du kommer att ha ett brett ansvar i köket, där du bland annat:
Ansvarar för råvarukostnader och kökets ekonomi
Är delaktig i menyplanering och utveckling
Arbetar med personalplanering och arbetsledning i köket
Säkerställer att rutiner, struktur och arbetssätt fungerar
Leder teamet i service och ser till att kvaliteten alltid håller hög nivå
Det här är en roll för dig som gillar att ha koll på helheten - och som trivs med att få saker att fungera, även när tempot är högt.
Det här är viktigt för oss
Vi lägger stor vikt vid hur du är som person i köket:
Du är stresstålig och behåller lugnet när det är mycket
Du är positiv och bidrar till en bra stämning
Du är kunnig och trygg i din matlagning
Du är en lagspelare
Vi tror att du:
Har erfarenhet som kock och gärna i en ledande roll
Är redo att ta ett större ansvar i köket
Trivs i en roll där du kombinerar drift, ledarskap och struktur
Vill vara med och påverka och utveckla verksamheten
Vi erbjuder:
En nyckelroll med stort förtroende
Möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och rutiner
Ett kök i utveckling där du får vara med och sätta nivån
Härliga kollegor
Trygga villkor
Känns det här som nästa steg för dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jenny@aurumhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Hotell Aurum i Skellefteå AB
(org.nr 556217-5736)
Gymnasievägen 12 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Aurum i Skellefteå AB, Hotell
9831430