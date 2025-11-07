Souschef - Marstrands Havshotell
M Dryck & Konsult AB / Receptionistjobb / Kungälv
2025-11-07
Om rollen
Vi söker en Souschef med passion för smak, kvalitet och ledarskap! Som Souschef hos oss har du det övergripande ansvaret för köks servicen under kvällar och event på Marstrands Havshotell. Du säkerställer att gästerna får en matupplevelse av högsta klass, varje kväll, varje gång.
Under perioder kommer ditt huvudfocus vara att säkerställa kvalite och leverans för våra alla externa event. Detta sker i nära samarbete med köksmästaren och övriga i köksteamet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Arbeta operativt i drift under kvällsservice.
Säkerställa leverans, kvalitet och service på toppnivå.
Leda, motivera och stötta köksteamet under i restaurangen och på event.
Lägga beställningar och hålla ordning på lager och råvaror.
Ansvara för att hitta ersättare vid personalfrånvaro.
Samarbeta nära med servering och köksmästaren.
Vi söker dig som...
Är en trygg, tydlig och inspirerande ledare.
Har erfarenhet som kock eller souschef inom à la carte eller eventverksamhet.
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap i kök.
Trivs i ett högt tempo och håller kvalitet även under press.
Har god förståelse för smak, kvalitet och presentation.
Har B-körkort och talar svenska.
Meriterande:
Kreativitet och nytänkande i köket.
Erfarenhet av större event och festvåningar.
Erfarenhet av schemaläggning och personalplanering.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i unik miljö, mitt på Marstrand. Du blir del av ett varmt team som brinner för gästupplevelser och kvalitet.
Förmåner:
Fri tillgång till gym & spa
25 min massage/månad
Rabatt på Svenska Spahotell
Friends & Family-rabatter
25 % rabatt på mat
Möjlighet till personalboende (mot hyra)
Organisationen befinner sig i en spännande förändringsresa, här finns goda möjligheter att påverka och utvecklas.
Om Marstrands Havshotell
Marstrands Havshotell är en plats där havet, naturen och njutningen möts. Vi erbjuder boende, spa, matupplevelser och event i en miljö fylld av energi och inspiration, året runt.
Låter det som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom urvalet löpande.
Placering: Marstrand Start: Januari 2026 Anställning: Heltid tillsvidare (med 5 månaders provanställning) Omfattning: Heltid (100 %, ca 90 % kvällstid)
Frågor kring rollen och processen
Nellie Lilja
0763-01 92 46nellie@progressioswe.se
Extern Rekryterare
Progressio www.progressioswe.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se Arbetsplats
Progressio Kontakt
Nellie Lilja nellie@progressioswe.se Jobbnummer
9595038