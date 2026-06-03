Skoladministratör till Kungsängsskolan
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Vill du vara med och bidra till att vår skola fungerar effektivt varje dag? Motiveras du dessutom av att leverera professionell och god service? Då kan du vara vår nya skoladministratör!
Vilka är vi?
Kungsängsskolan är en helt nybyggd F-6 skola som invigdes i hösten 2024 och som ligger i stadsdelen Smedby, öster om Kungsängsleden. Vi har två klasser i varje årskurs, och nära anslutning till härliga skogs- och naturområden. Vi erbjuder eleverna stimulerande utemiljöer och härliga lokaler anpassade för modern undervisning.
Med våra cirka 410 elever och 80 kollegor strävar vi tillsammans efter att alla våra elever ska känna trygghet och lust att lära, bli inspirerade och utvecklas tillsammans och var och en för sig!
Vi har anpassad grundskola och en fullstor idrottshall. På skolan finns ett kompetent elevhälsoteam med specialpedagog, kurator och skolsköterska.
För oss är det kollegiala samarbetet viktigt med en gemensam vision om att grundskola och anpassad grundskola är ett!
Då vår nuvarande skoladministratör går vidare till andra uppdrag, söker vi nu en driven och engagerad skoladministratör som vill vara med och bidra till effektivitet och utveckling framåt på Kungsängsskolan!Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som skoladministratör hos oss har du en central roll i skolans dagliga verksamhet och är ansiktet utåt och första kontakt för många. Du koordinerar och ansvarar för det dagliga administrativa flödet på skolan där du är en viktig stödfunktion för både skolledning, personal, elever och vårdnadshavare.
I ditt uppdrag stödjer du rektorer och lärare i arbetet med administrationen kring verksamheten såsom planering och inrapportering i våra system och databaser, hantera ekonomiuppgifter och rapportering, ansvara för elevregistrering, diarieföring, diverse lättare vaktmästaruppgifter samt vikarietillsättning.
En viktig del av ditt arbete är att ge professionell service till både personal och elever på skolan. Du är även en del av ett arbetslag där samarbete och stöd är centralt för att skapa en så smidig och välfungerande skolmiljö som möjligt.
Hos oss får du en variation av arbetsuppgifter där nya utmaningar väntar varje dag. Du arbetar i olika verksamhetssystem såsom IST, Skola24 och Raindance och med din kompetens får du möjlighet att bidra och utveckla de administrativa processerna på skolan.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där din insats som skoladministratör gör skillnad!
Vem är du?
Du har eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, lön eller motsvarande, alternativt gymnasieutbildning och flerårig yrkeserfarenhet inom kvalificerat administrativt arbete. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete som skoladministratör och gärna erfarenhet och kunskap i verksamhetssystemen; Skola24, IST och Raindance.
Vi ser även positivt på om du har kunskap och kännedom om grundskola såväl som anpassad grundskola.
Du är trygg, stabil och driver ditt arbete framåt med flexibilitet, självständighet och stark motivation, även i stressiga och utmanande situationer. Du strävar alltid efter att vara en del av lösningen!
Vidare är du skicklig på att skapa kvalitet i ditt arbete och att ge god service till alla, där du bidrar till positiva möten och samverkan med stort engagemang.
För att du både ska trivas och lyckas i rollen som skoladministratör är du lyhörd i ditt samarbete med andra såväl internt som externt, där du anpassar din kommunikation efter målgrupp. Som kollega hos oss ser du både till del och helhet med skolans bästa i fokus!
Då kommunikation är centralt i arbetet, behöver du kommunicera väl på svenska både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 3 augusti eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 21 juni. Urval och intervjuer påbörjas innan ansökningstiden går ut.
Kontakt: Rektor David Teske, mailto:david.teske@norrkoping.se
och rektor Conny Gyllander, mailto:conny.gyllander@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
605 92 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9945737