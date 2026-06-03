Lärare i fritidshem med undervisning i musik till Uttersbergsskolan
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2026-06-03
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Älskar du mötet med barn och att få vara kreativt skapande i både fritidshemmet och i klassrummet? Då kan du vara Uttersbergsskolans nya lärare i fritidshem!
Vilka är vi?
På Uttersbergsskolan möter du ett stort gäng vetgiriga elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i Krokek i natursköna omgivningar som vi gärna använder i undervisningen och fritidsverksamheten. Från Norrköping finns det goda tåg- och bussförbindelser, var tjugonde minut går det en buss/ett tåg och stationen i Krokek ligger endast fem minuters gångväg från skolan.
Skolan är indelad i fyra årskursvisa arbetslag där det bedrivs ett tätt samarbete mellan lärare, fritidspersonal, elevhälsa och skolledning. I fritidshemmet arbetar vi för elevernas lärande och välbefinnande utifrån mål som vi tar fram gemensamt inför nytt läsår. Fritidshemmet ger våra elever den bästa grunden för sin framtid. De får möjlighet att pröva, ompröva och befästa sina kunskaper genom upplevelsebaserat lärande.
I höst kommer vi att ingå i Skolverkets Språksatsningen i fritidshemmet som övergripande syftar till att stärka elevers språkutveckling, läsintresse och läsförmåga för att höja elevers kunskaper i det svenska språket.
Vi har en fantastisk omgivning med närhet till badhus, bibliotek, konstgräsplan och kolmårdsnaturen där vi disponerar två skolskogar. Under vintern har vi närhet till pulkabackar och skridskobana. Från Norrköping finns det goda tåg- och bussförbindelser, var tjugonde minut går det en buss/ett tåg och stationen i Krokek ligger endast fem minuters gångväg från skolan.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
I den här tjänsten kombinerar du uppdraget som lärare i fritidshem med undervisning i musik i årskurserna 2 och 3.
Du kommer bland annat att:
planera, genomföra och följa upp pedagogisk verksamhet i fritidshemmet med fokus på lek, kreativitet och social utveckling
ansvara för och leda undervisning i musik enligt läroplanen
samarbeta tätt med övriga lärare och fritidspersonal för att skapa en röd tråd för hela elevens dag hos oss.
arbeta aktivt med trygghet, relationsskapande och inkluderande lärmiljöer för alla elever
bidra i skolans utvecklingsarbete, till exempel kring elevinflytande, kulturprojekt och värdegrundsarbete
Vem är du?
Du är legitimerad lärare i fritidshem och trivs i rollen som tydlig och varm ledare för elevgrupper.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som fritidspedagog och det är viktigt att du har kunskaper om fritidshemmets uppdrag samt är väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Du har ett stort intresse för musik och har du erfarenhet av undervisning i musik ser vi det som meriterande. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en inspirerande och engagerad pedagog som motiverar barn att utvecklas och nå sina mål. Du är flexibel och trivs i en föränderlig vardag där du snabbt kan anpassa dig till nya situationer.
Du tar egna initiativ, ser möjligheter i verksamheten och bidrar aktivt till utveckling. Med din goda samarbetsförmåga skapar du trygga och positiva relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är nyfiken och öppen för nya idéer och arbetssätt, och bidrar gärna till att utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 5 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 juni
Kontakt: Rektor, Elin Levinson, 011 - 15 17 01, mailto:elin.levinson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
618 32 KROKEK Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9945735