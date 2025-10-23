SOS-operatör till säkerhet och jourtjänster
2025-10-23
Vi söker nu fler Säkerhet- och Jouroperatörer till vår SOS-central i Sundsvall.
Är du en person som klarar hög stress, både i stunden men också under längre perioder oavsett tidpunkt på dygnet? Trivs du med att arbeta strukturerat och metodiskt och är trygg i dig själv, då kanske du är vår nästa kollega!
Din vardag som SOS-operatör
"En av de roligaste sakerna med det här jobbet är att ingen dag är den andra lik". I rollen som SOS-operatör inom Säkerhet och Jourtjänster hanterar och svarar du på inkommande samtal som rör olika typer av felanmälan för fastigheter, kommuner och privata kunder. Därutöver ingår att ta emot och åtgärda olika typer av larm, exempelvis inbrott/överfall och driftlarm m.m. Det är ett spännande och utvecklande arbete.
Arbetet bedrivs ofta i ett högt tempo och hjälpsökande står alltid i fokus. Arbetet bedrivs på SOS-centralen i Sundsvall där du sitter i en öppen miljö tillsammans med kollegorna. Som SOS-operatör har du en dygnsgående tjänst med möjlighet att påverka ditt eget schema.
Vi erbjuder dig
Att få göra en verklig skillnad i andra människors liv varje dag
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag där människan alltid står i centrum
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Ovärderlig lärdom i att kommunicera med olika typer av människor i olika situationer
Vi söker dig Du trivs med att hjälpa andra människor - det är det allra viktigaste! Vi utgår ifrån att du alltid vill hjälpa den som ringer in och hanterar samtalet från början till slut. Du är trygg i dig själv, flexibel och beslutsam oavsett vilket samtal du hanterar. Rollen innebär samverkan med kollegor och externa aktörer vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du är en vänlig, orädd och lyhörd person som har lätt för att prata med människor. Vidare är du empatisk och professionell samtidigt som du samverkar och tar ansvar i din yrkesroll.
Eftersom SOS Alarms verksamhet bedrivs 24/7 har du som SOS-operatör en dygnsgående tjänst, vilket innebär att du jobbar dagar/kvällar/nätter och helger. Det innebär att du inte kan välja om du endast önskar arbeta dag, kväll eller natt utan alla skiften förekommer.
Vi ser att du...
Har minst tre års arbetslivserfarenhet gärna med telefonvana
Talar och skriver svenska obehindrat och är bekväm med att ta samtal på engelska
Har god datorvana och trivs med att arbeta i olika och komplexa system
Har god simultanförmåga då arbetet kräver att du kan hantera flera uppgifter på en och samma gång
Hos oss är våra värderingar, Professionella & Empatiska samt Ansvarstagande & Samverkande, något som genomsyrar hela kulturen på SOS Alarm och att du kan relatera till dessa är en förutsättning för att trivas hos oss! Kika gärna in på vårt Instagramkonto: livetpasosalarm för att se mer av vår kultur.
Låter detta intressant? Välkommen att skicka in din ansökan senast 31/10 2025. Urval sker löpande. Tjänsterna är med start 11/3-2025. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi är nyfikna på vem du är och ser fram emot din ansökan! Vi vill att du i din ansökan bifogar ditt CV, personligt brev och en videohälsning.
Efter du skickat in din ansökan kommer du få genomföra arbetspsykologiska tester som en obligatorisk del av vår rekryteringsprocess. Vänligen genomför testerna så snart som möjligt, då det är ett krav för att du ska vara fortsatt aktuell i rekryteringsprocessen. Ansökningar utan genomförda testresultat kommer inte att beaktas.
Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi tillämpar löpande urval.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef Emelie Gerzina, emelie.gerzina@sosalarm.se
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Ersättning
