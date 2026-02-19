SOS-operatör Göteborg
2026-02-19
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Din vardag som SOS-Operatör på 112
Som SOS-operatör hos SOS Alarm blir du en viktig länk i att hjälpa människor i akuta situationer. Om du trivs med ett tempofyllt arbete, kan hantera stress och har en stark känsla för struktur och ansvar, kan du vara den vi söker!
"En av de roligaste sakerna med det här jobbet är att ingen dag är den andra lik". Du kommer att få möta alla möjliga typer av människor, frågeställningar och problem. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att svara på inkommande samtal från människor i nöd. Som SOS-operatör svarar du på nödnumret 112 och är den hjälpsökandes första kontakt innan andra hjälpresurser är på plats.
112-samtalen omfattar allt ifrån akuta sjukdomsfall, trafikolyckor, bränder till samtal där någon är i behov av en trygg röst. Med intervjustöd och anpassad teknik säkerställer du att rätt resurser skickas till rätt plats i rätt tid. I pågående samtal samverkar du med kollegor och externa resurser så som polis, räddningstjänst och ambulans. Arbetet bedrivs ofta i ett högt tempo och hjälpsökande står alltid i fokus. Arbetet bedrivs på SOS-centralen där du sitter i en öppen miljö tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-02-19Utbildningsbakgrund
För att få rätt förutsättningar för att lyckas som SOS-operatör 112 och trygghetslarm inleds anställningen med en gedigen utbildning på vår utbildningsenhet i Kista varvat med praktisk träning ute på centralen där du har en handledare. Du behöver därför kunna vara iväg hemifrån under enstaka veckor då utbildningen bedrivs fysiskt på plats i Kista. Vi står för alla omkostnader i samband med resan till vår utbildningsenhet.
Vi erbjuder dig
Ovärderlig lärdom i att kommunicera med olika typer av människor
Engagerade och stöttande ledare och kollegor
Chansen att arbeta i ett samhällsviktigt företag där människan alltid står i centrum
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget
Du får samverka tillsammans med bl. a. Polisen, Räddningstjänst, ambulans och andra aktörer som är viktiga för samhället
Vi söker dig
Vi utgår ifrån att du alltid vill hjälpa den som ringer in och hanterar samtalet från början till slut. Du uppskattar tydliga riktlinjer, är trygg i dig själv och beslutsam - oavsett vilket samtal du hanterar. Rollen innebär samverkan med kollegor och externa aktörer vilket kräver att du har god samarbetsförmåga. Du är en vänlig och lyhörd person som har lätt för att prata med människor.
Eftersom SOS Alarms verksamhet bedrivs 24/7 har du som SOS-operatör en dygnsgående tjänst, vilket innebär att du jobbar dagar/kvällar/nätter och helger.
Vi önskar att du
Har minst tre års arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, i både tal och i skrift
Har god datorvana och trivs med att arbeta i olika och komplexa system
Har god simultanförmåga då arbetet kräver att du kan hantera flera uppgifter på en och samma gång
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta oregelbundna tider
Har erfarenhet från sjukvård, blåljus-verksamhet, larmcentral eller liknande
Är undersköterska eller har annan relevant erfarenhet
Hos oss blir du en del av en kultur där värderingarna är mer än bara ord - de präglar hur vi agerar varje dag. Vi tar ansvar, vi är professionella, vi visar omtanke och vi samarbetar. Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av ett sammanhang där vi utvecklas tillsammans och skapar trygghet i samhället. Hos oss gör du inte bara ett jobb - du bidrar till ett tryggare Sverige för alla, varje dag.
Rekryteringsprocess
Ansök genom att bifoga ditt CV och svara på de obligatoriska urvalsfrågorna i ansökan. Efter ansökan är inskickad kommer du att få genomföra arbetspsykologiska tester som skickas till dig via mejl och som även dessa är obligatoriska och behöver genomföras för att ta sig vidare i processen.
Nästa steg i processen innefattar en informationsträff som man bjuds in till, som är på plats där man genomför arbetstester samt får företagsinformation. Dessa träffar är följande datum:
20 Februari 09:00 5 Mars 09:00 11 Mars 13:00
Träffarna tar ca 3 timmar och det är obligatoriskt att delta på en av träffarna för att gå vidare i processen.
Låter detta intressant?
Tjänsten en heltidstjänst med start under hösten 2026, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag för att söka tjänsten är 2026-03-01 Sista dag för att göra testerna är 2026-03-06.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chefer Frida eller Elisabeth på rekrytering.goteborg@sosalarm.se
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Så ansöker du
