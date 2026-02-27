Sömmerska
Helsingborgs Storbildsbolag AB / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Helsingborg
2026-02-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs Storbildsbolag AB i Helsingborg
Storbildsbolaget i Helsingborg söker nu förstärkning till vår efterarbetnings avdelning. Tjänsten är placerad på vår avdelning för efterbearbetning från vår Storformatsavdelning där du ingår i ett team. Arbetsuppgifterna består främst av sömnad och kan även innefatta annan typ av varierande efterbearbetning. Vi söker en lagspelare som är villig att lära och som är van att arbeta strukturerat och med en genuin ansvarskänsla.
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet av sömnadsarbeten. Branscherfarenhet ses som meriterande. Vi tror att du har ett antal års arbetslivserfarenhet och är van av fysiskt arbete. Utbildning på utrustning tillhandahålls av Storbildsbolaget i samband med introduktion. Stundtals är det högt tempo och det ställs höga krav på att anpassa den dagliga verksamheten utifrån dessa behov. Du trivs att arbeta i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och du har stor möjlighet att påverka.
Om Företaget
Storbildsbolaget är idag en av Skandinaviens ledande producenter av storformat, med störst kapacitet i regionen. Vi är specialister på att tänka stort och erbjuder allt från kundanpassade helhetslösningar till enstaka produkter. All vår produktion sker i Helsingborg, där vi med egen personal, logistik och distributionslösningar säkerställer korta ledtider och hög kvalitet. Vi är stolta över vår höga leveranssäkerhet och låga miljöpåverkan genom medvetna materialval och modern teknik.
Välkommen med din ansökan senast 20 Mars 2026. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än ansökningsdatum.
Vid frågor om tjänsten kontakta: VD Jonas Hellke
Välkommen till Storbildsbolaget - vi är specialister på att tänka stort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: patrick.soderberg@storbildsbolaget.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Storbildsbolag AB
(org.nr 556617-3646) Arbetsplats
Helsingborgs Storbildsbolag AB Kontakt
VD
Jonas Hellke jonas.hellke@storbildsbolaget.se 0708-14 39 70 Jobbnummer
9767422