Vi söker sömmerska till Sacci - ett snabbväxande bolag som satsar på svensk produktion
Om Sacci
Sacci är ett snabbväxande familjeägt bolag som på tre år har ökat sin omsättning från 50 MSEK till över 150 MSEK. Vår målsättning är att nå 500 MSEK inom fem år. Vi söker nu en sömmerska inom industrisömnad som vill bli en nyckelspelare i vårt svenska produktionsteam.
På Sacci utvecklar och producerar vi avancerade bärsystem för professionella användare inom försvar, sjukvård, räddningstjänst och industri. Våra produkter är framtagna för att maximera ergonomi, hållbarhet, design och funktion i de mest krävande miljöerna.
Bolaget grundades 1914 av familjen Haglöf och var grunden till varumärket Haglöfs. Idag drivs Sacci av fjärde generationen Haglöf och fortsätter att växa med innovation, hållbarhet och kvalitet i fokus. Den svenska produktionen har sedan start varit en viktig byggsten i Saccis affär och är något som vi fortsatt satsar mycket på, inte minst då vi ser en ökad efterfrågan på svensk produktion från våra kunder.
Sacci befinner sig i en expansiv fas, och som ett led i vår tillväxt flyttar vi i december in i en helt nybyggd och specialanpassad fastighet i Borlänge. Detta är ett av flera steg vi tar för att skapa Dalarnas mest attraktiva arbetsplats och en modern utvecklings- och produktionsmiljö som matchar våra höga ambitioner.
Om rollen
Som industrisömmerska på Sacci blir du en viktig del av vårt produktionsteam i Borlänge, där hantverk, innovation och kvalitet står i centrum. Du arbetar med tillverkning av bärsystem och textilutrustning där tillförlitlighet är avgörande.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och stolt över ditt arbete - och som vill bidra till att skapa världsledande produkter och möta högt ställda kundkrav.
Du får möjlighet att arbeta i en modern och förstklassig miljö där vi kombinerar traditionellt hantverk med nytänkande teknik.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Sömnad av textilprodukter enligt givna ritningar och instruktioner.
Utifrån referensprov och arbetsinstruktion sätta samman alla delar som tillhör en produkt inom planerad tid.
Sömnad av detaljer såsom band, dragkedjor, kardborre och spännen.
Hantering av olika typer industrisymaskiner.
Kontroll av material och färdiga produkter utifrån kvalitet och specifikationer.
Aktivt samarbeta med kollegor inom produktutveckling, montering och kvalitetsgranskning för att säkerställa bästa resultat.
Delta i produktionsteamets kvalitets- och effektiviseringsarbete, med syfte att bibehålla och vidareutveckla en högkvalitativ produktion.
Bidra till ordning, säkerhet och kvalitet i produktionsmiljön.
Placering: Borlänge, vid vårt nya huvudkontor.
Vem du är
Vi söker dig som har en passion för att producera högkvalitativa textilprodukter.
Du har:
Erfarenhet av sömnad - industrisömnad, konfektionssömnad, skrädderi eller liknande.
God vana att hantera symaskiner av olika typer.
Förståelse för tekniska ritningar och arbetsinstruktioner.
Hög noggrannhet och känsla för kvalitet.
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till en positiv teamkultur.
Talar och förstår svenska.
Starkt meriterande:
Utbildning inom sömnad.
Tidigare arbete inom industriell produktion eller liknande verksamhet.
Som person är du:
Driven och nyfiken.
Strukturerad, lösningsorienterad och resultatinriktad.
God blick för både helhet och detaljer.
Kommunikativ, samarbetsinriktad och flexibel.
Trivs med ett högt tempo och har förmåga att leverera under tidspress.
Vill du vara med och skapa framtidens bärlösningar?
Hos Sacci blir du en del av ett engagerat team där passion och samarbete är grunden för vår framgång.
Ansök genom att skicka ditt CV till mark.widell@sacci.se
senast 16 november.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: mark.widell@sacci.se Arbetsgivarens referens
