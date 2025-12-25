Sommerjob Askeviks Camping Sjötorp
Sommarpersonal
Inför varje säsong söker vi ett visst antal sommarpersonal. Ansökan med cv och personligt brev skickas via e-mail till info@askevik.nu
senast 28 februari
Krav för tjänsten:
Äldre än 18 år.
Flytande svenska i tal och skrift.
Bra på engelska i tal och skrift.
Önskvärt:
Förståelse av tyska.
Öppen, ärlig, gillar att arbeta med människor, intresse för språk.Publiceringsdatum2025-12-25Dina arbetsuppgifter
In/utcheckning av gäster.
Försäljning av kioskvaror, glass.
Svara i telefon.
Städning av servicehus och reception.
Arbetstider:
Tidsbegränsad anställning.
Maj till mitten av augusti.
20 - 35 timmar per vecka.
Viktig att veta:
Medarbetarna är välutbildade och övervakade av oss under de första 2 veckorna.
Vi arbetar regelbundet lördagar, söndagar och även midsommarhelgen.
Receptionens öppettider är från 9.00 till 20.00 i olika skift från 5 till 8 timmar.
Semester är inte möjlig från maj till mitten av augusti.
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@askevik.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Askeviks Camping AB
