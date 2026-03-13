Sommarvikarierande Djurtekniker
2026-03-13
Beskrivning av arbetsplatsen
Centre for Comperative Medicine (CCM) är en del av Biomedicinskt Centrum vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Enhetens övergripande uppgifter är att erbjuda fakultetens forskare en god service avseende in vivo verksamhet och att upprätthålla en god djurvälfärd.
Vi söker nu vikarierande tekniker inom djurvård under sommaren 2026 med tillträde för några i maj och några i början av juni till och med augusti.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som djurtekniker kommer du att delta i det dagliga arbetet vilket avser
- tillsyn av djur och avelsarbete. Bur- och vattenbyte, rengöring av djurrum samt övriga utrymmen enligt de höga hygieniska rutiner som verksamheten tillämpar.
- att verka för god djurhållning och att försöksetiska principer efterföljs.
- uppackning av djurleveranser, journalföring, ID-märkning, provtagning och injektioner.
- Samt övriga uppgifter som rimligen kan krävas för att sköta en avdelning.
Utbildning i djurhantering ingår enligt lagkrav.
Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du ska vara minst 18 år
- Du förstår och kan uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på svenska samt engelska
- Du har tidigare erfarenhet av arbete som djurtekniker med goda referenser
- Du har mycket god planerings- och prioriteringsförmåga och kan arbeta inom de ramar som sätts upp
- En god kunskap om och förståelse för de hygienregler och rutiner som krävs på avdelningen
- En god fysik, då arbetet kan vara fysiskt ansträngande
- Relevant teknisk utbildning för arbetet
- B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som att kunna arbeta självständigt, planera och prioritera utifrån verksamhetens bästa. Du är noggrann, flexibel och kan ta egna initiativ för att lösa problem som kan uppstå i verksamheten. Vidare har du en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Tjänsterna är sommarvikariat med en omfattning på 100% och där arbetet även är förlagt under helg. Vänligen specificera i din ansökan om du vill önskar utgå ifrån Lund eller Malmö. Observera att arbetet kommer att ske både i Lund och Malmö.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
