Sommarvikarier till Vårbacken HVB
2026-02-26
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amplius Omsorg AB i Höör
, Hässleholm
, Lund
, Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar. Vårbacken HVB finns i Sövröd strax utanför Höör. Om du vill ha ett meningsfullt och utvecklande arbete som på riktigt satsar på kvalitet så är det här jobbet för dig!
Om Vårbacken
Vårbacken tar emot barn, 9-13 år med svår beteendeproblematik, neuropsykiatrisk funktionsvariation, skolproblematik och andra socialt normbrytande beteende. Boendet har plats för fem barn och erbjuder heldygnsvård i en hemlik miljö.
På Vårbacken arbetar vi med barnet i fokus, vi bedriver kvalitativ behandling som planeras och utvärderas tillsammans med verksamhetens psykolog och barnpsykiater. Behandlingen anpassas utifrån varje barns individuella behov och förmågor.
Vårt arbetssätt utgår från forskning och beprövad erfarenhet, vi arbetar miljöterapeutiskt med färdighetsträning och tydliggörande pedagogik och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi använder tillämpad beteendeanalys som stöd i vårt arbete med beteendeförändring.
I verksamheten arbetar en behandlingsledare som handleder i det dagliga behandlingsarbetet. Verksamheten har eget specialistteam som består av psykologer, psykoterapeut, sjuksköterskor och barnpsykiatriker.
Om rollen
Att arbeta som behandlingspedagog är ett föräldraskapsuppdrag då du på olika sätt agerar i föräldrarnas ställe. Du deltar i barnets vardag och stöttar barnet i allt vad det innebär som skola, fritidsaktiviteter, måltider, umgänge, sjukvårdsbesök mm. Du anpassar vardagen efter barnets mående och dagsform samt skapar den struktur och tydlighet barnet behöver för att få en förutsägbar vardag.
Du är en viktig person för barnet och har en stor påverkan på barnets livskvalitet. Du behöver ha en förmåga att skapa en nära och god relation och kunna se bortom barnets beteendeproblem samt ha en lyhördhet för barnets behov och en förståelse för barnets utsatta situation. Du har ett mjukt och kärleksfullt bemötande samtidigt som du tar ett vuxenansvar och sätter gränser på ett varsamt och pedagogiskt sätt.
Att kunna möta ett barn i affekt lågaffektivt är ett grundläggande krav för att kunna jobba hos oss. Du ska även kunna möta barnens och vårdnadshavarnas svårigheter på ett professionellt och icke-dömande sätt. Du ska ha förmåga att reflektera över dig själv, ditt agerande och hur det kan ha påverkat situationen samt kunna förändra ditt bemötande utifrån barnets behov. Du är mottaglig för feedback och handledning. Som kontaktperson planerar och genomför du det miljöterapeutiska arbetet där regelbundna, strukturerade samtal med barnet ingår. Dokumentation och beteendeobservationer ingår i tjänsten.
Vårt förhållningssätt är lågaffektivt och vilar på en utvecklingspsykologisk grund, vi arbetar miljöterapeutiskt där varje timme ska vara meningsfull och varje situation är en möjlighet till lärande. Vi arbetar med affektreglering, färdighetsträning, social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi.
Arbetstiden är förlagd enligt schema med variation dag, kväll och helg. Även jour förekommer frekvent. Vi har alltid personal som jobbar vaken natt på våra boende.
Om dig
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare, socionom eller som har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst fyra års erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem eller inom LSS samt även erfarenhet av arbete med barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kunskap inom behandlingsmetoder som Miljöterapi liksom lågaffektivt bemötande och MI är önskvärt. Du prioriterar barnens bästa och arbetar på et sätt som gör barnen delaktiga.
Som medarbetare hos oss behöver du vara trygg, stabil och prestigelös. Dessa egenskaper behövs i de situationer som uppstår i möten med barn och deras nätverk men även i kontakt med kollegor och samarbetspartners. Du ska ha god förmåga till att reflektera över de olika situationer som uppstår, se din egen påverkan i det som hänt och kunna föreslå nya angreppssätt, exempelvis avseende barnets problematik och beteende. Det är meriterade om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik, lösningsfokuserat arbetssätt och lågaffektivt bemötande. Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till föränderliga omständigheter. Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer och är samtidigt van och trygg med att arbeta själv. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du är en lagspelare.
Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det meriterande. God datorvana och goda kunskaper om social dokumentation är nödvändigt. Körkort för personbil (B) är ett krav.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
. Då vi annonserar flera tjänster vill vi att du märker din ansökan "Sommarvik Vårbacken". Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: ansokan@ampliusomsorg.se Arbetsgivarens referens
