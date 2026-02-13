Sommarvikarier till Stadsmissionens boenden
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
Här möter du en arbetsplats med stort engagemang, driv och hjärta.
Vi strävar alltid efter att göra mer för fler, både på kort och lång sikt. Hos oss arbetar cirka 350 medarbetare, ett par hundra timanställda och omkring 500 volontärer. Vi finns i Göteborg och kranskommunerna.
Göteborgs Stadsmission driver en rad olika boenden för människor i utsatthet. Det kan handla om människor med beroendeproblematik och/eller människor med psykisk ohälsa eller skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Alla är vi olika och behovet av hjälp ser också olika ut.
SOMMARJOBB
Nu söker vi ett tiotal boendeassistenter för sommarjobb till flera av våra boenden
- Boende Öjersjö, Partille
- Boende Energivägen, Kungälv
- Bostad Först, Göteborg
- Boende Katrine, Mölndal
- Boende Ingsered, Marks kommun
Våra olika boenden finns i och runt Göteborg. https://www.stadsmissionen.org/placera-hos-oss/
Till sommaren har våra boenden behov av så väl extra personal med timanställning som sommarvikarier på schemarad, med goda möjlighet till fast anställning längre fram. Timanställningar kan påbörjas tidigare, även vid intresse av sommarjobb.
OM JOBBET
Vi värnar trygga och hemlika boendemiljöer samt en hög grad av delaktighet och gemenskap i vardagen. Vi arbetar aktivt för en god samverkan med vård- och myndighetskontakter med individens behov i centrum.
Vi erbjuder stöd kring de boendes dagliga aktiviteter och genomför även utflykter och aktiviteter tillsammans med boende. Vi arbetar med olika metoder som Motiverande samtal, Återfallsprevention, Lågaffektivt bemötande, Case management. I arbetet ingår allt från lagstadgad dokumentation till praktiska arbetsuppgifter som ingår i ett hushåll såsom städ, matlagning och körningar med bil.
Du får en bra introduktion på boendet och blir vägledd av engagerade, proffsiga kollegor som vill göra skillnad på riktigt.
VEM ÄR DU?
Det här är något för dig som har ett stort engagemang för våra målgrupper och som har erfarenhet av arbete med människor, gärna inom beroende, psykisk ohälsa och/eller hemlöshet.
Du studerar kanske till socionom, socialpedagog eller liknande och vill ha ett riktigt meningsfullt sommarjobb med goda möjligheter till fortsatt extrajobb under studierna.
Vi önskar att du är bekväm med att köra bil, har god datorvana samt talar och skriver bra svenska.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst. Läs mer om vår värdegrund här www.stadsmissionen.org/om-oss.https://vimeo.com/1125468248
PRAKTISK INFORMATION
Arbetstiden varierar efter verksamheternas olika behov och kan innefatta arbete på dag, kväll, natt (sovande jour) och helg.
B-körkort krävs och du behöver vara trygg med att köra i tjänsten.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister är ett krav för att få anställning.
Vi läser ansökningar löpande och kommer kalla de som vi tror passar hos oss till en första gruppinformation med kortare intervju i mars
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
