CNC operatör/finsnickare
iab inredningar AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Värnamo Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Värnamo
2026-06-15
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos iab inredningar AB i Värnamo
, Markaryd
, Gnesta
, Håbo
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi behöver nu förstärka vårt team med en till två medarbetare till vår CNC-avd samt specialsnickeri.
iab inredningar har levererat kundanpassade lösningar inom vård- och omsorgsinredning, inredning i utbildningsmiljö samt inredningslösningar för särskilt anpassade boenden sedan 1980. Med egen produktion i Rydaholm, Småland kan vi säkerställa att allt som levereras från oss håller hög kvalité och är svensktillverkat. Våra produkter är monterade från fabrik och levereras färdigt på pall.
Med vårt specialsnickeri kan vi dessutom erbjuda ett bredare sortiment där vi även tillverkar ex. receptionsdiskar, dragskåp osv. Vi har ett brett utbud av olika material t.ex. Corian och medarbetare med lång erfarenhet inom snickeribranschen. Med andra ord, för oss är ingenting omöjligt.
I koncernen finns ytterligare ett bolag, Lundqvist inredningar där iab tillverkar delar utav deras sortiment utöver deras produktion i Gnesta. Försäljningskontor finns i Stockholm och Göteborg.
Våra kunder är till stor del byggföretag som deltar i upphandlingar inom kommuner och regioner. Vi levererar även direkt till verksamheter, förvaltare och bygghandeln.
Vi jobbar med det mesta inom skivmaterial t.ex melaminerade MDF- eller spånskivor, kompositskivor, högtryckslaminat och lamellträ.
Ditt arbete kommer till stor del bestå av CNC-bearbetning men även som en resurs till vårt finsnickeri där vi bland annat tillverkar receptionsdiskar.
Medhjälp vid externa montage, utom fabrik, kan också bli aktuellt från tid till annan.
Vi tror att Du har en bakgrund inom möbel- och träindustrin och har erfarenhet från CNC -bearbetning. Erfarenhet från komposit bearbetning är klart meriterande.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper, att man är självgående, intresserad och har eget driv i sitt sätt att arbeta.
Välkommen med din ansökan snarast! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: pebj@iabab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iab inredningar AB
(org.nr 556676-6258)
Sveavägen 18 (visa karta
)
330 17 RYDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Iab Inredningar AB Jobbnummer
9963761