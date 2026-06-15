Gymnasielärare Yrkesämnen Bygg-och Anläggningsprogrammet HUS-inriktningen
Kristianstads kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Kristianstad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Kristianstad
2026-06-15
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Välkommen till oss på Wendesgymnasiet med välanpassade lokaler till våra tre yrkesprogram bygg och anläggningsprogrammet som du kommer att tillhöra men även fordons- och transportprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.
Din roll hos oss
Du kommer att undervisa på bygg- och anläggningsprogrammets HUS-inriktning. I arbetet ingår undervisning utifrån gymnasiets läroplan som stimulerar elever till lärande och eget ansvar. Din yrkeskunskap omsätter du till praktiska, pedagogiska, arbetsliknande utbildningsmoment där teori och praktik samverkar. Vid planering och individanpassning av undervisningen använder du dig av ungdomars vardag och kultur, alternativa läroverktyg, aktuell forskning samt en vetenskaplig grund. Du reflekterar enskilt och tillsammans med kollegor över ert arbete, i syfte att ständigt utvecklas såväl pedagogiskt som yrkesmässigt. Vidare bedömer, analyserar och dokumenterar du den enskilde elevens behov och resultat, där bedömning från praktik vägs in.
I rollen som ledare skapar du en trygg och utvecklande lärmiljö samt verkar för att eleverna lär sig vikten av en säker arbetsmiljö för ett hållbart yrkesliv. Du ansvarar även för utrustningen som används i utbildningen och lär eleverna att vårda den.
Du skapar förtroendefulla relationer till elever och övriga samarbetspartners som genomsyras av positiva förväntningar. I syfte att säkerställa tillgången till arbetsplatsförlagda praktikplatser ingår det att skapa och vårda nätverk med arbetsgivare. Du marknadsför även skolan och utbildningen på mässor för att attrahera framtidens elever.
Vem söker vi?
Vi söker dig som i första hand har lärarlegitimation med inriktning mot gymnasiets yrkesämnen, med inriktning mot husbyggnad. I andra hand har lärarexamen med inriktning mot gymnasiets yrkesämnen, med inriktning mot husbyggnad. I tredje hand innehar högskolebehörighet så att du kan söka yrkeslärarutbildning med start 2027. Även yrkesutbildning inom hysbyggnad krävs.
Vidare ska du ha dokumenterad branscherfarenhet som snickare inom husbyggnad. Har du tidigare arbetat som lärare eller yrkeslärare är det meriterande liksom om du har erfarenhet som utbildare alternativt ledarerfarenhet från ungdomsverksamhet. Vi vill att du även har specialiserade yrkeskunskaper inom husbyggnad och har du dessutom specialiserade mark- och anläggning är det meriterande liksom förarbevis.
Du ska ha förmåga att planera individanpassad och varierad undervisning utifrån översiktlig pedagogisk plan. Du ska ha förmåga att integrera digital teknik i ditt dagliga arbete. Vi ser gärna att du har förmåga att fånga elever både i teori och praktik samt skapa motivation och intresse till eget lärande. Det är också en fördel om du har intresse av omvärlden och ungdomars vardag för att kunna väva in det i undervisningen. Arbetet kräver att du har god samarbets- och kommunikativ förmåga.
Du är en professionell ansvarstagande och tydlig ledare som kan fatta beslut, strukturera och organisera. Ditt ledarskap präglas av förmåga att sätta gränser och du är en god representant för vår värdegrund. Du skapar förståelse för vikten av säker arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv. Vi ser gärna att du är bra på att skapa och behålla kontakter internt och externt.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Gymnasieskolan är belägen i vackra Åsums fure som till 1994 var Kungliga Wendes Artilleriregemente. De militära lokalerna som skolan använder är stora och rymliga och väl anpassade för den verksamhet som vi bedriver. Miljön som skolan finns i erbjuder en rofylld arbetsplats med god tillgång till rum och utrymmen för många olika aktiviteter.
Arbetslagen på Wendesgymnasiet är organiserade med programmen som sin bas. Det innebär att du arbetar nära både kollegor som undervisar i andra gymnasiegemensamma ämnen men också nära lärarna som undervisar i karaktärsämnen på programmen. Detta skapar en arbetsmiljö i arbetslagen som är närmre eleverna och öppnar för ett relationsskapande både med kollegor och med elever som är gynnsamt för elevernas utveckling.
Wendesgymnasiet är en skola där både personalen och eleverna uttrycker att de trivs och att de kan rekommendera sin arbetsplats respektive sin skola till andra. Eleverna uttrycker ofta att de har ett bra samarbete med sina lärare och lärarna är goda förebilder för eleverna på sin väg mot ett yrkesliv och en yrkesidentitet.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-15Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Start i augusti om möjlighet finnes eller enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-11 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2026-153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Gy/Vux Kontakt
Rektor
Mattias Jönsson 044-13 69 40 Jobbnummer
9963765