Sommarvikarier till Stadsmissionen i Trollhättan
2026-02-23
Göteborgs Stadsmission är en idéburen, ickevinstdrivande organisation som arbetar för att stödja människor som lever i utsatta livssituationer. Tillsammans vill vi skapa ett Göteborg där alla är inkluderade. En stad där vi möter människan, inte problemet.
OM OSS
Göteborgs Stadsmission och Trollhättans Stad har inlett ett samarbete genom ett IOP - ett idéburet offentligt partnerskap.
Vi driver en öppen mötesplats och två akutlogier.
Göteborgs Stadsmission har sedan 1950-talet erfarenhet av arbete med och engagemang för personer i olika former av utsatthet. Göteborgs Stadsmission arbetar idag inom fält såsom beroende, hemlöshet, fattigdom, psykisk ohälsa, ohållbar konsumtion, våld i nära relation och arbetslöshet.
Vi söker nu personal som tillsammans med Göteborgs Stadsmission vill bidra till dessa verksamheter.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu sommarvikarier på både heltid och deltid till Mötesplats Polhem samt våra två Akutlogier. Arbetsuppgifterna på alla tre verksamheter innefattar att på olika sätt ge psykosocialt stöd till dess gäster, skapa trivsel, finnas för samtal och rådgivning. I arbetet ingår även att tillse att miljön är trygg. Som stöd finns rutiner och riktlinjer att följa och arbeta efter. Arbetet innebär även praktiska göromål inom ramen för uppdragen som t.ex. måltidstillredning, städ, tvätt samt transport.
VEM ÄR DU?
Det här är något för dig som har ett stort engagemang för våra målgrupper och som har erfarenhet av arbete med människor, gärna inom beroende, psykisk ohälsa och/eller hemlöshet.
Du studerar kanske till socionom, socialpedagog eller liknande och vill ha ett riktigt meningsfullt sommarjobb med goda möjligheter till fortsatt extrajobb under studierna.
Vi önskar att du är bekväm med att köra bil, har god datorvana samt talar och skriver bra svenska.
Vi utgår ifrån att du som söker jobb hos oss delar vår syn att alla människor har rätt till en plats i vår stad, ett eget hem och en röst.
PRAKTISK INFORMATION
Arbetstiden varierar efter verksamheternas olika behov och kan innefatta arbete på dag, kväll, natt (sovande jour) och helg.
B-körkort krävs och du behöver vara trygg med att köra i tjänsten.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister är ett krav för att få anställning.
Vi läser ansökningar löpande och kommer kalla de som vi tror passar hos oss till en första gruppinformation på plats.
Vi ser mångfald som en styrka och ser fram emot sökande med olika bakgrunder, intressen och erfarenheter.
Välkommen med din ansökan!
