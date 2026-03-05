Sommarvikarier till Servicegruppen
2026-03-05
Nordmalings kommun söker dig som vill jobba inom servicegruppen i sommar.
Arbetsplatsen
Hemtjänsten i Nordmalings kommun innefattar ca 250 brukare och det finns hemtjänstgrupper i Nordmaling, Gräsmyr, Nyåker och Rundvik. Servicegruppen är en arbetsgrupp som finns för att ge brukarna en mer konsekvent, tillgänglig och kvalitativ service. Genom att ta hand om olika praktiska serviceinsatser skapar gruppen trygghet och underlättar vardagen för brukarna.
Servicegruppen utgår från hemtjänstlokalen i Nordmaling men arbetar i hela kommunen och stöttar samtliga hemtjänstgrupper.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med en positiv jobbkultur. Vi testar och utmanar, vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll. Tillsammans är vi möjliggörare.
Som medarbetare i Servicegruppen arbetar du med olika serviceuppgifter hemma hos brukarna. Det kan handla om städning, tvätt, matkörning, installation av digitala lås och andra praktiska insatser. Arbetet kan variera efter verksamhetens behov.
Du jobbar både självständigt och tillsammans med kollegor i teamet. Tillsammans bidrar ni till att skapa trygghet och en väl fungerande vardag för brukarna. Arbetsuppgifterna utförs i hela kommunen och du behöver vara beredd på att besöka brukare som har husdjur som hund eller katt.
Om dig
Vi söker dig som är intresserad av att hjälpa människor. Du behöver ha B-körkort för att kunna utföra servicearbete runt om i kommunen.
Det är meriterande om du tidigare arbetat inom städ och/eller äldreomsorgen samt vana att arbeta med mobila och digitala plattformar.
Du ska vara intresserad av att arbeta med människor, vara serviceinriktad och du är trygg, stabil samt har en god empatisk förmåga. Vi värdesätter även att du har en god samarbetsförmåga och är flexibel. Övrig information
Arbetstider är dagtid måndag-fredag, 40 timmars arbetsvecka mellan 08:00-16:30 (vid heltidstjänstgöring) med 30 minuters rast.
Sommarperioder 2026;
- Period 1 15/6-12/7
- Period 2 13/7-9/8
Vi prioriterar dig som kan arbeta båda perioderna
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
