Sommarvikarier till Öresund Funkis!
Har du ett stort intresse för friskvård och service? Vill du jobba med att se till att alla malmöbor har möjlighet att få en meningsfull fritid och är tillgänglig från mitten av maj till den 2 september? Då har vi sommarjobbet för dig! Just nu söker vi efter sommarvikarier till vår verksamhet Öresund Funkis.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
På Öresund Funkis kommer du att jobba med att ge god service till verksamhetens besökare. Du bemannar vårt kafé, städar lokalerna så att de är rena och fräscha samt planerar och håller i aktiviteter för våra besökare.
En av dina viktigaste arbetsuppgifter är att underlätta för de personer som besöker oss. Då många av besökarna har olika typer av funktionsnedsättningar kan det vara så att du behöver hjälpa dem med många olika typer av uppgifter. Detta är något du behöver vara bered på och kunna hantera.
Arbetstiden är schemalagd vilket innefattar dag, kväll- och helgtjänstgöring. Du kommer att bli anställd på deltid men det kommer att finnas stora möjligheter att ta extra arbetspass.Kvalifikationer
För anställning krävs att du har gymnasieexamen, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du tidigare arbetat med människor i en serviceinriktad verksamhet, till exempel i ett kafé, gym eller med lokalvård, ser vi detta som meriterande. Har du erfarenhet av att ha arbetat med människor med någon typ av funktionsnedsättning ser vi detta som ett stort plus.
Du har även goda IT-kunskaper samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska Det är meriterande om du har B-körkort för manuellt växlad bil.
För att trivas i rollen ser vi att du är en serviceinriktad person som har lätt att ta kontakt och bygga relationer med våra besökare. Du är bekväm med att möta och hjälpa med människor med olika förutsättningar. Vidare vill vi att du är flexibel, stresstålig samt har ett stort tålamod. Att trivas med att arbeta i team och att vara en god ambassadör ser du som en självklarhet.
Då arbetet på Öresund Funkis sker nära havet behöver du vara simkunnig för att få en tjänst hos oss, du kommer därför att få genomföra ett simtest om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Om arbetsplatsen
Öresunds Funkis - badet utan hinder, är en mötesplats vid havet som erbjuder en tillgänglighetsanpassad strandmiljö. Under hela sommarhalvåret fylls verksamheten med besökare som njuter av strand, sol och bad. Öresund funkis är en del av fritidsförvaltningens bad-och rekreationsenhet. I enheten ingår det även baden Hylliebadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet, Oxievångsbadet samt rekreationsområdena Bulltofta friluftsområde och Torups friluftsgård. Ambitionen är att enhetens verksamheter tillsammans ska erbjuda de drygt 800 000 Malmöborna som årligen besöker oss en mångfald av verksamheter och arrangemang. Kännetecknet för de medarbetare som arbetar på enheten är viljan och drivet att skapa, utveckla och förverkliga en verksamhet där Malmöbon står i fokus.
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid, 50%
Antal tjänster: 4
Tillträde: 260512
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
