Restaurangansvarig till PR Strömstad
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2026-06-04
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R&P Strömstad AB driver Restaurang PR, en väletablerad restaurang med fokus på mat och buffé av hög kvalitet. Vi strävar alltid efter att överträffa våra gästers förväntningar och skapa minnesvärda stunder – varje dag.
Om tjänsten
Som restaurangansvarig hos oss får du en nyckelroll. Du har det övergripande ansvaret för den dagliga driften, leder och inspirerar vårt team samt säkerställer att både matupplevelsen och servicen håller absolut toppklass. Vi söker dig som är driven, kommunikativ och strategisk, och som brinner för att skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö där personalen trivs och utvecklas.
Dina ansvarsområden:
Ledarskap: Rekrytera, utbilda, schemalägga och motivera restaurangens personal.
Ekonomi: Ansvara för driftsresultat, budgetering av kostnader samt intäkter.
Kvalitetssäkring: Övervaka mat- och servicekvalitet för att garantera enastående gästupplevelser.
Utveckling: Skapa och implementera strategier som ökar försäljningen och optimerar lönsamheten.
Efterlevnad: Säkerställa att verksamheten följer alla lagar, regler och branschföreskrifter.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet från en ledande roll inom restaurangbranschen.
Starka ledarskaps- och kommunikationsfärdigheter.
Förmåga att behålla lugnet, prioritera rätt och arbeta effektivt under stunder av hög press.
Ett genuint intresse för mat, dryck och förstklassig gästservice.
Flexibilitet att arbeta kvällar, helger och röda dagar utifrån verksamhetens behov.
Vad vi erbjuder dig:
En spännande och utmanande roll med stora möjligheter att påverka och växa.
Att bli en del av ett sammansvetsat och passionerat team.
Friskvårdsbidrag.
Trygga villkor: Vi följer HRF:s kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till oss så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 15 juli.
Vi tillämpar ett löpande urval och intervjuer sker fortlöpande. Vänta därför inte med din ansökan – tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum om vi hittar rätt kandidat.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: linn.johansson@foodgarden.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangansvarig PR". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R & P Strömstad AB
(org.nr 556771-4992)
Nordby Köpcentrum Mellersta (visa karta
)
452 70 STRÖMSTAD Kontakt
HR-ansvarig
Linn johansson linn.johansson@foodgarden.nu Jobbnummer
9947142