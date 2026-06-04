Sjuksköterska Hematologimottagningen Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-06-04
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i ett erfaret team med patientfokus inom hematologi?
På Hematologimottagningen vårdar och behandlar vi patienter med hematologiska sjukdomar, främst myelom, lymfom och leukemier. Enheten är uppdelad i en läkarmottagningsdel och en dagvårdsmottagningsdel och bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Som sjuksköterska på mottagningen arbetar du som kontaktsjuksköterska men också behandlande sjuksköterska. Den medicinska utvecklingen inom hematologin går snabbt framåt vilket innebär att utbudet av behandlingar ökar och blir allt med individanpassad. Som sjuksköterska administrerar du främst cytostatika, monoklonala- och bispecifika antikroppar men även transfusioner och andra läkemedel. Verksamheten präglas av nära patientkontakt och ett personcentrerat arbetssätt.
Mottagningen har ett nära samarbete med medicinklinikens forskningssjuksköterskor som bedriver flertalet kliniska studier inom hematologi samt avdelning 22 där hematologi är en av tre specialiteter.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
På Hematologimottagningen utför sjuksköterskan sedvanliga mottagningsysslor som telefonrådgivning samt egen sjuksköterskemottagning med behandlingar som inkluderar cytostatika, monoklonala och bispecifika antikroppar, inhalationer, transfusioner, gammaglobulin, bifosfonatbehandlingar mm. En stor del av patienterna har en central infart.
På enheten arbetar sjuksköterskorna systematiskt med hälsoskattningar för att fånga upp och bedöma behov och initiera individanpassade cancer-rehabiliteringsinsatser.
Vi vill att du ska känna trygghet i din roll och samtidigt utmanas att växa. Därför erbjuds du en inskolning baserad på dina behov, mentor med regelbundna avstämningar, ett närvarande ledarskap samt utbildning inom cytostatikahantering (cytostatikakörkort).
Möjlighet till rotation mot avdelning 22 finns. Kvalifikationer
Vi söker en sjuksköterska för en tidsbegränsad anställning under perioden 2026-08-10 till och med 2027-02-12 med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet inom hematologi eller onkologi
Personliga egenskaper: Viktigt att du är flexibel, intresserad av att ta dig an nya utmaningar och har lätt för att samarbeta.
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Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:564". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Johanna Lindblad Johanna.Lindblad@regiondalarna.se Jobbnummer
9947154