Säljdriven Kundtjänststjärna på heltid till växande städbolag!
Clean Hansa AB / Kundservicejobb / Södertälje Visa alla kundservicejobb i Södertälje
2026-06-04
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eller i hela Sverige
Omfattning: Heltid (Kontorstider 08-17)
Start: Enligt överneskommelse
Plats: Vårt kontor i Södertälje som början på nästa år flyttar till Stockholms innerstad
Är du snabb på bollen, älskar att prata med människor och får en kick av att stänga en affär? Vill du vara med på en tillväxtresa där ditt arbete direkt syns på sista raden? Då är det dig vi letar efter.
Vi är ett av just nu snabbast växande städföretag för att vi är digitala och snabbfotade. Vi hjälper hundratals kunder varje månad med hemstädning, flyttstädning och fönsterputs. Just nu formligen väller det in flera hundra kundförfrågningar per månad, och vi behöver en person som blir vårt ansikte utåt – och vår hemliga säljmotor.
Om rollen:
Det här är ingen vanlig "sitta-och-vänta-kundtjänst". Det här är en kombinerad support- och säljroll där ditt främsta uppdrag är att ge en helt oslagbar kundupplevelse och se till att inkommande förfrågningar blir till bokade städningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Blixtsnabb lead-hantering: När en ny kundförfrågan kommer in via vår hemsida lyfter du luren för att visa servicekänsla och hjälpa kunden att boka. Du följer upp med kunderna och hjälper de att besvara eventuella frågor innan de blir en del av oss.
Förstalinjens support: Du svarar på inkommande samtal till vår växel och mejl från befintliga kunder (frågor, ombokningar, enklare administration).
Merförsäljning: Du identifierar möjligheter att erbjuda extra tjänster (som fönsterputs eller storstädning) till kunder som redan köper från oss och älskar oss.
Vem är du?
Vi bryr oss ärligt talat mindre om ditt CV och mer om din energi, din röst och din inställning. Vi tror dock att du:
Älskar telefonen som verktyg: Du är utåtriktad, pratsam och har en förmåga att skapa trygghet och leenden enbart genom din röst.
Är extremt snabb och strukturerad: Du hatar att ha obesvarade mejl och navigerar enkelt mellan olika digitala system.
Har vinnarskalle: Du ser varje missat lead som en förlorad möjlighet och triggas av att se konverteringen öka.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande Om du har erfarenhet från kundservice, customer success eller hemservice branschen.
Vad vi erbjuder:
En nyckelroll i ett ungt, hungrigt och snabbväxande bolag.
Fast grundlön med möjlighet till bonusar/provision
Stor flexibilitet och möjlighet att växa i takt med bolaget (för rätt person finns det goda chanser till heltid och utökat ansvar framöver).
Grym onboarding och stöttning från grundaren.
Låter det som du?
Skicka inte ett stelt personligt brev. Skicka ditt CV och tre korta meningar om varför du är rätt person för att lyfta vår kundresa till nästa nivå.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7850170-2035328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clean Hansa AB
(org.nr 559466-5928), https://jobb.cleanhansa.se
Humlegårdsgatan (visa karta
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114 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Clean hansa Jobbnummer
9947156