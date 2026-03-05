Sommarvikarier till hemtjänsten - Åkersberga
Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker Visa alla undersköterskejobb i Österåker
2026-03-05
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleo Care AB i Österåker
, Vallentuna
, Täby
, Sollentuna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Som sommarvikarie arbetar du i våra kunders egna hem och ger omsorg och stöd utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Du bidrar till trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder samtidigt som du täcker upp för ordinarie personal som är på semester. Hos oss får du ett självständigt och varierat arbete med många sociala kontakter, och du blir en del av ett engagerat team som alltid sätter kunden och kvaliteten i fokus.
Arbetet passar dig som tycker om ansvar, variation och mötet med människor, och som vill skaffa värdefull erfarenhet inom vård och omsorg.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Arbetsuppgifterna varierar utifrån kundernas behov och kan bland annat omfatta:
Personlig omvårdnad - hjälp med personlig hygien, på- och avklädning och dagliga rutiner
Socialt stöd - sällskap, samtal, tillsyn och trygg närvaro
Måltider - stöd vid tillagning, servering och måltid
Praktiskt stöd i vardagen - inköp, ärenden och enklare hushållssysslor
Ledsagning - hjälpa kunderna till ex. till läkare eller till aktiviteter utanför hemmet
Dokumentation - dokumentera utförda insatser enligt gällande rutiner
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Arbetet är både självständigt och teambaserat, med stöd från kollegor och chefer.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och vill bidra med omtanke och engagemang.
Engagerad och empatisk - du möter människor med respekt och värme
Ansvarstagande och flexibel - du trivs med ett självständigt arbete och en varierad vardag
Samarbetsinriktad - du fungerar bra både självständigt och i team
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
Ålder - du måste ha fyllt 18 år för att kunna jobba hos oss.
Meriterande:
Vård- och omsorgsutbildning - du har avslutad eller pågående studier inom vård, omsorg eller socialt arbete (t.ex. undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, läkare m.fl.)
Arbetslivserfarenhet - du har erfarenhet från vård, omsorg eller serviceyrken.
B-körkort - du är en van bilförare och kan orientera dig på att bra sätt i trafiken för att kunna besöka våra kunder i deras hem.
Cykelvana - du är en trygg och van cyklist.
Arbetstid och arbetsperiod
Arbetsperiod: juni, juli och/eller augusti 2026, vi har som krav att du kan arbeta minst fyra sammanhängde veckor (men gärna längre) och det finns möjlighet till extraarbete både före och efter sommaren.
Arbetstider:
Dagtid: 07.00-15.30
Kvällstid: 15.30-22.30
Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Åkersberga och arbetet sker inom Österåkers kommun. Vi ser gärna att du bor i eller nära Åkersberga för att underlätta resor till och från arbetet.
Vi tar ej emot ansökningar per mejl. Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7094123-1876964". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Smedbyvägen 2 (visa karta
)
184 32 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9780227