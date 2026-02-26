Sommarvikarier till äldreboendet Juliagården
2026-02-26
Är du ute efter ett givande sommarjobb? Är du en ansvarstagande person som har en god samarbetsförmåga? Då ska du ansöka till äldreboendet Juliagården.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Juliagården är ett äldreboende med 10 boendeplatser och är beläget i Norrfors. Boendet ligger i nära anslutning till Lögdeälven och det är nära till skogen och inbjuder till goda möjligheter till utevistelse i naturskön miljö.
Arbetsuppgifterna innefattar att utifrån ett respektfullt bemötande ge god omvårdnad av våra boende och vara dem behjälpliga med alla de vardagliga/nattliga sysslor som de själva inte kan utföra, samt matlagning och städ. Du ska verka för trivsel för våra boende och trivsel på avdelningen samt gemenskap och meningsfullhet för den enskilde.
Delegerade arbetsuppgifter från kommunens HSL-enhet ingår samt fortlöpande dokumentation (så som ex åtgärder, hälsotillstånd och socialt tillstånd) i vårt nuvarande verksamhetssystem LifeCare.
Om dig
Vi söker dig som är undersköterska, alternativt har arbetslivserfarenhet inom området.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser att du kan arbeta självständigt och kunna ta egna beslut i olika situationer med de boende. Viktiga egenskaper är också att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang. Du behöver ha en öppen och rak kommunikation, tålamod, ödmjukhet och en förmåga att skapa lugn, stabilitet och trygghet. Du ska vara positiv till nytänkande och ha förmåga att se den enskilde individen utifrån dennes behov.
Det är en katt som bor och vistas på boendet, därför ser vi gärna att du inte har allergi mot pälsdjur.
Anställningen
Vikariat. Timlön. Sysselsättningsgrader varierar. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi söker totalt fem vikarier: Två som jobbar vaken natt (nattjänstgöring) och tre som jobbar dag/kväll/helg enligt schema.
För att säkra ditt sommarjobb, sök redan idag!
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
