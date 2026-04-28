Sommarvikarier till AdeoCare Kungsholmen
Adeocare AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adeocare AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Ekerö
eller i hela Sverige
Sommarvikarier till hemtjänsten på AdeoCare i Kungsholmen
Vill du ha ett sommarjobb där du gör skillnad för andra människor, får värdefull erfarenhet och jobbar tillsammans med kollegor som bryr sig om både kunder och varandra?
Då kan AdeoCare vara rätt plats för dig i sommar.
Om jobbet
Vi på AdeoCare brinner för vår uppgift och vill vara den mest glädjande hemtjänsten. Hos oss får du ett varierande och meningsfullt sommarjobb med tydlig introduktion, stöttande kollegor och närvarande chefer.
Nu söker vi sommarvikarier till Adeocare Kungsholmen.
Här är vi 45 medarbetare, en enhetschef och 2 biträdande enhetschefer som varje dag gör vårt bästa för våra kunder. Vårt kontor ligger på Kungsholmen vid Fridhemsplan med goda kommunikationer.
Vad innebär jobbet?
Du besöker våra kunder i deras hem och stöttar dem i vardagen. Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat innebära:
omvårdnad och hygien
städning
inköp
tvätt
måltider
promenader
Självklart ingår även dokumentation enligt gällande lagkrav - vi lär dig hur.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
har utbildning inom vård och omsorg eller studerar ett vårdyrke (t.ex. undersköterska, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, socionom, psykolog eller arbetsterapeut)
gärna har erfarenhet från äldreomsorg eller hemtjänst (men det är inget krav)
gärna B-körkort men inget krav
har goda kunskaper i svenska
Som person är du:
serviceinriktad och omtänksam
trygg i att arbeta både självständigt och i team
lugn även när tempot ökar
nyfiken, ansvarstagande och inte rädd för att fråga
Vad erbjuder vi dig?
Ett sommarjobb där du gör verklig skillnad
En ordentlig introduktion och stöd från erfarna kollegor
Unik kompetens inom demens och kognitiva sjukdomar
Erfarenhet som är ovärderlig - oavsett om du fortsätter inom vården eller inte
Möjlighet att fortsätta som timvikarie efter sommaren
Kollektivavtal
Det är många som väljer att fortsätta hos oss som timvikarie efter sitt sommarvikariat. Studenter som jobbar hos oss värdesätter erfarenheterna de får genom att jobba med de äldre och bemöta så många olika människor.
Omfattning och arbetstid
Visstidsanställning: heltid, deltid eller timanställning
Arbetstider: dag och/eller kväll och/eller helg
Period: främst juni-augusti (även kortare vikariat)Publiceringsdatum2026-04-28Så ansöker du
Vi gör löpande urval - skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
För att säkerställa en trygg och kvalitativ verksamhet genomför vi bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen. Den sker endast efter ditt godkännande via BankID.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om AdeoCare
AdeoCare är ett privatägt omsorgsföretag grundat 2011. Vår verksamhet är demensinriktade och vi arbetar utifrån Silviasystrarnas palliativa vårdfilosofi.
Idag är vi cirka 500 medarbetare verksamma på Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm, Bromma, Hässelby/Vällingby, Ekerö, Lidingö, Sigtuna och i Norrköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7170013-1825392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adeocare AB
(org.nr 556859-0938), https://karriar.adeocare.se
Inedalsgatan 7 (visa karta
)
112 33 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AdeoCare Jobbnummer
9878935