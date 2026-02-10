Sommarvikarier inom personlig assistans
2026-02-10
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad? Då har vi jobbet för dig - bli personlig assistent i Karlstad med omnejd!
Hos oss blir ingen dag den andra lik, och du får chansen att göra sommaren både roligare och viktigare - på samma gång!
Vem är du?
Vi tror att du är en person som:
• är trygg i dig själv och har hjärtat på rätt ställe
• är noggrann, ansvarsfull och pålitlig - du kommer till arbetet när du ska och gör de uppgifter du ska
• är engagerad, lyhörd och gillar att samarbeta
• är tålmodig, entusiastisk och anpassningsbar - du följer rutiner men kan hantera om dagens planering plötsligt kastas om
• inte räds vardagliga sysslor, men också kan bidra med energi och glädje
Tidigare erfarenhet är ett plus, men din personlighet är viktigast - vi lägger stor vikt vid personkemi.
Vad innebär jobbet?
Som personlig assistent blir du vardagshjälte för någon annan. Dina uppgifter varierar beroende på uppdrag och hens behov:
Vissa uppdrag kräver större omvårdnad - som hjälp med hygien, förflyttningar och andra vardagliga behov.
Andra uppdrag innebär mer socialt stöd, hjälp med vardagssysslor och att hitta på roliga aktiviteter.
I vissa uppdrag kräver medicindelegering och medicinhantering.
Du jobbar oftast ensam och behöver känna dig trygg med att självständigt arbeta utan kollegor i din direkta närhet.
Arbetet sker där uppdragsgivaren befinner sig - hemma, på aktiviteter eller i sommarstugan . Rutiner är viktiga, men ibland måste du kunna ställa om och ta det som det kommer.
Arbetstider
Arbetstiderna varierar - dag, kväll, helg och natt (vaken natt eller jour/väntetid). Du behöver kunna arbeta alla tider på dygnet som just din uppdragsgivare har beviljad assistans!
Vi på Rullarnas gillar att se möjligheter. Trivs du hos oss finns chansen till fortsatt arbete även efter sommaren.
Vill du ha ett sommarjobb där du får utvecklas, göra skillnad och få erfarenheter som varar livet ut?
Skicka in din ansökan - vi längtar efter att träffa dig!
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Uppdragsansvarig
Anette Lind anette@rullarnas.se 054-2033312
