Sommarvikarier Adonia Omsorg LSS
Adonia Omsorg AB / Vårdarjobb / Alingsås Visa alla vårdarjobb i Alingsås
2026-02-14
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adonia Omsorg AB i Alingsås
, Borås
, Göteborg
, Ulricehamn
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du ha chansen i sommar att göra skillnad och skapa mening för människor som bor på vår nystartade LSS-gruppbostad Erskavägen i Sollebrunn?
Vi erbjuder inte bara ett sommarjobb, utan en väg in i företaget med goda möjligheter även till arbete på våra andra orter med andra insatser. Redan idag arbetar flera personer på Erskavägen, som sedan tidigare varit på andra tjänster i Göteborg och Uddevalla, i ett fall numera som tillsvidareanställd.
Adonia Omsorg är, tillsammans med systerbolaget Steget Vidare, ett väletablerat företag i och runt Göteborg där vi erbjuder tjänster som stödboende, lägenhet med stöd, HVB och familjehem. Vi finns bland annat även i Borås och i Uddevalla.
2025 startade vi igång vår första gruppbostad som nu snart är fullbelagd. Vår nästa gruppbostad Korngatan är klar till sommaren, och strax efter det kommer vi att köra igång daglig verksamhet i egen regi. Vår tanke är att skapa ett kluster i Alingsås kommun där vi i samverkan med våra kollegor på andra orter ytterligare stärker vårt varumärke och förmåga att lyckas även med komplexa uppdrag. Kort sagt kommer behovet av arbetskraft att vara stort även framöver.
På Erskavägen gruppbostad tar vi emot brukare som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller autismliknande tillstånd. Verksamheten består av sex lägenheter och bemannas dygnet runt. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helger. Vaken natt kommer också att bli aktuellt i verksamheten.
I arbetet med våra brukare är det en fördel att du har erfarenhet av utåtagerande beteende, självskadebeteende samt gärna erfarenhet av arbete med missbruksproblematik. Som ny vikarie hos oss får du oavsett bakgrund och erfarenhet utöver en praktisk introduktion, också internhandledning av ledande kompetens inom LSS, som Adonia nyligen förvärvat till bolaget. I ditt arbete stöttas du av flera stödpedagoger som coachar gruppen i sitt arbete.
Anställning sker löpande, så välkommen med din ansökan redan nu!
Märk ansökan med "Stödassistent sommarvikariat", annars kommer ansökan inte att beaktas eller hanteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: herman@adonia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödassistent sommarvikariat". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adonia Omsorg AB
(org.nr 556931-7158), https://adonia.se/
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Erskavägen 6 Kontakt
Stödpedagog
Nadja Glimravall Nadja@adonia.se Jobbnummer
9743048