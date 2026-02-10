Sommarvikarier
2026-02-10
Intresserad av ett sommarjobb som är mer än bara ett arbete?
Vi påbörjar nu vår rekrytering för dig som är intresserad av att göra skillnad, varje dag, i rollen som personlig assistent.
Vad det innebär att vara personlig assistent:
Att vara personlig assistent är ett oerhört givande arbete. Hur arbetsuppgifterna och ett arbetspass ser ut skiljer sig från kund till kund, det innefattar bland annat personlig omvårdnad, läkemedelshantering, hushållsuppgifter, följa med på aktiviteter vid sociala sammanhang eller vårdbesök samt planera och strukturera vardagen enligt genomförandeplan.
Vi söker dig som:
Är lyhörd och flexibel som person
Lätt till egna initiativ men även bra på att sammarbeta
Är tillgänglig för arbete under veckorna: 25-28 samt 29-32, du kommer att få schema för perioden, men även möjlighet att hoppa in när behov uppstår.
Kan arbeta obekväma arbetstider, då det förekommer såväl kvällsarbete, nattarbete samt helgarbete. Arbetstiderna skiljer sig åt bland våra kunder.
Det finns även behov av vikarier hos några av våra kunder redan nu varvid det kan bli aktuellt med arbete även innan sommaren.
Skicka in CV och ett personligt brev där du beskriver dig själv som person, dina styrkor och erfarenheter och hur du är tillgänglig för arbete under sommaren.
Om Edera Care:
Som medarbetare hos oss får du allt det stöd du behöver i din yrkesroll, adekvat utbildning, snabb återkoppling och tillgänglighet dygnet runt, vägledning och närhet till såväl chef som kollegor.
Edera Care har i dagsläget åtta kunder i Karlstad och kranskommuner och 59 stycken medarbetare.
Nyfiken på att läsa mer om oss, besök vår hemsida eller kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
