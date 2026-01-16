Sommarvikarier 2026
2026-01-16
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Vill du göra skillnad i sommar?
Hos oss i Essunga kommun är stegen till jobbet aldrig tunga.
I sommar söker vi dig som vill arbeta inom äldreomsorgen, funktionsstöd, LSS-verksamhet eller hälso- och sjukvård.
Här är vägarna korta, relationerna nära och arbetet meningsfullt på riktigt. Du kommer snabbt att märka att varje insats du gör spelar roll för någon annans dag.
När du arbetar inom vård och omsorg hos oss får du både tid och utrymme att hjälpa och stötta personen som behöver dig. I jobbet kommer du möta personer med olika behov, genom att stötta, skapa trygghet gör du skillnad. Det är därför stegen hit känns så lätta. Du går inte till ännu ett jobbpass - du går mot ett jobb som verkligen betyder något.
Oavsett i vilken verksamhet du jobbar i under sommaren blir du en viktig del av ett engagerat team. Vi hjälps åt, lyfter varandra och skapar en vardag där både brukare och medarbetare kan må bra.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Att sommarjobba hos oss innebär att bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra brukare. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på brukarnas behov, intressen och dagsform.
Några av arbetsuppgifterna är:
Personlig omvårdnad: Hjälpa till med hygien, måltider och vardagliga sysslor.
Socialt stöd: Ta en promenad, måla naglarna, spela spel eller delta i aktiviteter tillsammans med brukarna.
Hälsoinsatser: Stötta i medicinska eller rehabiliterande insatser beroende på din roll och kompetens.
Du får ta eget ansvar samtidigt som du ingår i ett engagerat team med andra sommarjobbare och erfarna kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Är bekväm med att använda digital teknik i arbetet.
Specifika krav för vissa tjänster:
- Körkort: Krävs för arbete i nattpatrullen, flera hemtjänstgrupper, och inom funktionsstöd.
- Funktionsstöd: Utdrag ur polisens belastningsregister krävs.
- Hälso- och sjukvård: HSL-assistent: Erfaren undersköterska eller student som går termin fyra eller fem på sjuksköterskeprogrammet och har körkort.
- Sjuksköterska: Giltig sjuksköterskelegitimation.
Vi erbjuder dig:
Introduktionsträffar:
Här får du kunskap om verksamheten, rutiner och riktlinjer samt möjlighet att träffa dina kollegor, chefer och andra sommarvikarier.Utbildningsbakgrund
Förflyttningsteknik
Läkemedelsdelegering (för aktuella roller)
Handledning/introduktion på arbetsplats:
Du får gå bredvid en erfaren kollega som visar dig arbetsuppgifterna och ger stöd i din roll.
Varför jobba med oss?
Ett meningsfullt arbete: Varje dag gör du skillnad i någon annans liv.
Gemenskap: Hos oss blir du en del av ett välkomnande och engagerat team.
Personlig utveckling: Du får värdefulla erfarenheter och möjligheten att växa i din yrkesroll.Övrig information
Arbetstiden är förlagd dagar/kvällar samt varannan helg.
För dig som vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss
Kom på vår drop-in-rekrytering den 24/2 eller 24/3 kl. 17.00-19.00 på Kerstinsås.
Här får du möjlighet att träffa oss, ställa frågor och få mer information om våra verksamheter och sommarjobb.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och under drop-in rekrytering.
Tillsammans gör vi skillnad - varje dag, varje möte, varje steg.
Välkommen att söka sommarvikariat inom Essungas vård och omsorg.
Hos oss blir sommaren meningsfull - och stegen till jobbet känns aldrig tunga.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Maja-Stina Johansson 0512-57031
