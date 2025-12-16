Sommarvikarier 2026
2025-12-16
Är du vår nästa sommarhjälte?!
Är du intresserad av att hjälpa andra människor att leva sitt bästa liv? Hos oss på Älvsbyns kommun får du chansen att göra just det, känna ansvar och förtroende i din yrkesroll samt ha ett flexibelt och varierat arbete. Ta chansen att få värdefull yrkeserfarenhet i ditt fortsatta arbetsliv oavsett framtida karriär. Visar det sig att arbetet är din grej, finns goda möjligheter till fortsatt anställning även efter sommaren!
Du får självklart den introduktion du behöver för att så bra som möjligt klara dina arbetsuppgifter.
Vi ser fram emot din ansökan hos oss!
Behov av sommarvikarier finns inom följande verksamheter:
Till äldreomsorgen - Undersköterska eller vårdbiträde
Inom äldreomsorgen erbjuder vi vikariat inom antingen hemtjänst eller något av våra två särskilt boenden.
Som sommarvikarie hos oss kommer du att arbeta nära våra äldre brukare, vara en nyckelperson i att skapa en meningsfull tillvaro och hjälpa dem med allt som rör deras dagliga liv bland annat:
• Personlig omvårdnad (hygien, påklädning, dusch).
• Måltider och social samvaro.
• Aktiviteter och promenader.
• Serviceinsatser som städning och tvätt.
• Dokumentation enligt gällande rutiner.
Till omsorgen om funktionshindrade - Stödassistent/stödpersonal eller personlig assistent
Inom funktionshinderomsorgen erbjuder vi vikariat på våra olika gruppbostäder där brukare med olika typer av funktionsvariationer bor i egna lägenheter, men med stöd av personal omkring sig. Vi erbjuder också vikariat som personlig assistent där man arbetar med en och samma brukare i dennes egna hem. Som vikarie hos oss blir du en nyckelperson i att möjliggöra ett självständigt och rikt liv för våra brukare. Dina arbetsuppgifter varierar beroende på individens behov, men kan inkludera:
• Personlig omvårdnad: Stöd vid hygien och på- och avklädning.
• Vardagssysslor: Hjälp med matlagning, städning och inköp.
• Fritid & sociala aktiviteter: Följa med på promenader, utflykter, bio eller andra intressen.
• Struktur & trygghet: Vara ett stabilt stöd och hjälpa till att skapa struktur i vardagen.
Till sommaröppen förskola och fritids - Förskollärare eller Fritidspedagog
Under sommaren bedrivs verksamheten inom förskola och fritids i en mer begränsad omfattning, vilket innebär att endast en avdelning på fritids och en förskola håller öppet, vanligtvis v.27-31.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att:
• Delta i och leda pedagogiska aktiviteter och lek, både inomhus och utomhus.
• Stötta vid måltider och sovstunder.
• Bidra till en trygg och omhändertagande miljö för barnen.
• Samarbeta med kollegor och, vid behov, kommunicera med vårdnadshavare.
Till Kostenheten och Lokalvårdsenheten - Måltidspersonal, Kock eller Lokalvårdare
I denna verksamhet erbjuder vi vikariat inom antingen ett större tillagningskök där måltider till bland annat äldreomsorg och förskola tillagas, där du arbetar i ett team tillsammans med andra. Altenativt i ett mottagningskök på någon av våra förskolor. Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Förberedelser: Hjälpa till med "prepp" av råvaror, såsom att skölja, skala och hacka grönsaker.
• Servering: Portionera upp mat alternativt servering och framställning av levererad mat.
• Disk och städ: Ansvara för diskhantering (diskmaskin och handdisk) samt löpande städning och renhållning av kök och matsal för att säkerställa en hög hygienstandard.
• Varuhantering: Ta emot varuleveranser och beställningar.
• Matlagning: Matlagning av varierande slag beroende på arbetsställe samt andra vanligt förekommande sysslor i köket.
Innom lokalvården arbetar man med olika typer av lokalvårdsinsatser i kommunens verksamhetslokaler. Arbetet utförs i huvudsak som ensamarbete och inkluderar:
• Moppning och rengöring av golvytor.
• Rengöring av sanitära utrymmen (toaletter, duschar).
• Dammtorkning av ytor, inventarier och inredning.
• Tömning av papperskorgar och hantering av avfall.
• Påfyllning av förbrukningsmaterial som toalettpapper och handtvål.
Vem söker vi?
Arbetet i våra verksamheter innebär i stor uträckning att hjälpa och stötta andra människor på olika sätt. Därför söker vi dig som är:
• Empatisk och lyhörd: Du har ett genuint intresse för människor och deras behov samt har en god förmåga att skapa bra relationer.
• Ansvarsfull och flexibel: Du är pålitlig, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och redo att kavla upp ärmarna när det behövs.
• Positiv och glad: Du bidrar med energi och ett gott bemötande till både boende, anhöriga och kollegor.
• Självgående: Du kan ta egna initiativ men trivs också med att samarbeta i teamet, med chef och andra proffessioner.
• Kommunikativ: Du kan prata och förstå svenska väl för god kommunikation med brukare, barn, kollegor och anhöriga. Du har heller inget problem att uttrycka dig i skrift eftersom dokumentation och skriftlig information är en stor del av arbetet i många verksamheter.
Relevant utbildning och/eller erfarenhet är meriterande, alternativt att du studerar inom relevant område, men din personlighet och inställning väger tungt.
B-körkort är ett krav i vissa verksamheter, t.ex hemtjänsten. Publiceringsdatum2025-12-16Övrig information
Vänligen ange i din ansökan inom vilket/vilka verksamheter du söker tjänst.
Bifoga CV, samt relevanta betyg.
Ange gärna referenser med kontaktuppgifter från en tidigare chef eller arbetsledare.
Vid anställning krävs utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta kan du med fördel beställa redan idag så är du förberedd om anställning blir aktuell. Beställning görs på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningsvillkor enligt avtal.
I de flesta verksamheter är vikariaten 8 veckor under semesterperioderna, men längden kan vara olika beroende på behov. Därför ser vi gärna att du är tillgänglig på heltid under semesterperioderna, som infaller mellan juni till augusti.
Arbetstiderna varierar mellan olika verksamheter och kan, förutom dagtid, även vara förlagd på kvällar, helger och nätter.
Vikariaten är i huvudsak på heltid, men variationer kan förekomma.
Sista ansökningsdag
28 februari 2026.
Vid frågor är du välkommen att kontakta
Oskar Fransson, Bemanningskoordinator, 0929-171 54
Rebecca Norén, HR-specialist, tfn 0929-171 69
Facklig representant nås via kommunens växel, tfn 0929-170 00 Ersättning
Individuell lönesättning. Timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvsbyns kommun
(org.nr 212000-2734), https://www.alvsbyn.se/arbete-och-karriar/lediga-jobb/ Jobbnummer
9648228